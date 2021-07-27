В вагоне поезда "Киев-Ужгород" женщина родила младенца

Так, событие случилось ночью, 24 июля, с субботы на воскресенье около часа ночи.

В частности подъезжая к железнодорожной станции "Тернополь" проводник вагона вызвал медиков скорой помощи и предупредил, что женщина рожает ребенка.

Как известно, вагина женщина ехала из Киева в Ужгород, но ночью ей внезапно стало плохо.

Как рассказал проводник вагона, женщина жаловалась на тошноту и боль в животе. Проводник сообщил о больной беременной на Тернопольскую железнодорожную станцию. А те уже вызвали скорую помощь, которая приняла ночью в поезде роды.

Кроме того, зайдя в вагон медики увидели, что женщина уже рожала. Там ей оказали первую медицинскую помощь и новорожденному мальчику. Только потом отвезли в Тернопольский областной перинатальный центр "Матери и ребенка", который расположен в 300 метрах от вокзала.

По словам медиков, сейчас мать и ребенок чувствуют себя хорошо.