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В вагоне поезда "Киев-Ужгород" женщина родила младенца

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Вторник 27 июля 2021 22:58
В вагоне поезда "Киев-Ужгород" женщина родила младенца Фото: женщина родила в вагоне поезда (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Самарук

Пассажирка поезда "Киев-Ужгород" родила младенца в вагоне во время переезда от Хмельницкого до Тернополя.

Об этом сообщает местный канал "Тернополь 1".

Так, событие случилось ночью, 24 июля, с субботы на воскресенье около часа ночи.

В частности подъезжая к железнодорожной станции "Тернополь" проводник вагона вызвал медиков скорой помощи и предупредил, что женщина рожает ребенка.

Как известно, вагина женщина ехала из Киева в Ужгород, но ночью ей внезапно стало плохо.

Как рассказал проводник вагона, женщина жаловалась на тошноту и боль в животе. Проводник сообщил о больной беременной на Тернопольскую железнодорожную станцию. А те уже вызвали скорую помощь, которая приняла ночью в поезде роды.

Кроме того, зайдя в вагон медики увидели, что женщина уже рожала. Там ей оказали первую медицинскую помощь и новорожденному мальчику. Только потом отвезли в Тернопольский областной перинатальный центр "Матери и ребенка", который расположен в 300 метрах от вокзала.

По словам медиков, сейчас мать и ребенок чувствуют себя хорошо.

Ранее мы сообщали, что под Одессой женщина бросила годовалого ребенка в соцслужбе через кредит на отдых.

Мы также писали о том, что во Львове девочка проглотила металлический карабин. Ее спасли без единого разреза.

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