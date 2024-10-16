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Вагітна дівчина Венсана Касселя засвітила кругленький животик у спокусливому танці (відео)

Нара Баптіста (фото: instagram.com/narahbaptista)
Автор: Катерина Собкова

Бразильська модель австралійського походження Нара Баптіста, яка близько місяця тому оголосила про свою вагітність у соцмережах, цього разу продемонструвала спокусливі танці.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Instagram знаменитості.

Так, 27-річна дівчина опублікувала в мережі новий пост, в якому показала, як вона проводить вільний час. Зважаючи на все, Нара прогулялася містом, відвідала галерею, а також відпочила в кафе.

Так модель виглядає зараз (фото: instagram.com/narahbaptista)

Кохана Венсана Касселя не приховує свою вагітність і животик, що округлився. Вона продемонструвала стильний лук, що складається з чорних штанів та білої шовкової блузи з екстремально глибоким декольте. Свій образ вона доповнила шкіряним піджаком у самому трендовому відтінку осені - коричневому. Завершувала лук чорна пов'язка на волоссі та масивні сережки.

Нара Баптіста (фото: instagram.com/narahbaptista)

Зазначимо, що дівчина, незважаючи на своє цікаве положення, продовжує публікувати доволі відверті фото та відео. У цій публікації вона також продемонструвала спокусливий танець на камеру, ніжно погладжуючи свій живіт.

 

Що відомо про роман Нари Баптісти з Касселем

У квітні 2023 року актор розійшовся зі своєю дружиною Тіною Кунакі. З чуток, модель зрадила йому.

Але вже у листопаді 2023 року Венсан Кассель офіційно підтвердив свої стосунки з 27-річною моделлю Нарою, опублікувавши у Instagram кілька спільних фото. У травні цього року пара відвідала Канський кінофестиваль і позувала фотографам перед прем'єрою фільму "Партенопа".

А вже у серпні в Instagram пара опублікувала спільну світлину, лаконічно підписавши його "1". Зважаючи на все, наприкінці літа Нара та Венсан відсвяткували першу річницю відносин.

У вересні цього року дівчина розповіла про вагітність у мережі, щоправда, знаменитий актор ніяк не прокоментував цю новину.

Для 57-річного Касселя ця дитина стане четвертою. У першому шлюбі - з відомою актрисою Монікою Белуччі - у нього народилися дві доньки: Діва Кассель та Леоні Кассель. А у шлюбі з Тіною Кунакі - донечка Амазоні Кассель.

Закохані Венсан Кассель та Нара Баптіста (фото: instagram.com/narahbaptista)

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