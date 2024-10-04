Вагітна дівчина Венсана Касселя повністю оголилася для фото: актор відреагував

Як відомо, 27-річна бразильська модель австралійського походження вже понад рік перебуває у стосунках із 57-річним французьким актором. Близько місяця тому дівчина оголосила в соцмережі, що вагітна, а тепер порадувала фоловерів новою світлиною, на якій позує без спідньої білизни в ліжку з животом, що помітно округлився.

Нара Баптіста (фото: instagram.com/narahbaptista)

Зазначимо, що Кассель у коментарях до публікації вже встиг відреагувати на досить відвертий знімок, написавши: "Ох, матусю!".

Скриншот

Що відомо про стосунки моделі з Касселем

У квітні 2023 року актор розійшовся зі своєю дружиною Тіною Кунакі. З чуток, модель зрадила йому.

Але вже у листопаді 2023 року Венсан Кассель офіційно підтвердив свої стосунки з 27-річною моделлю Нарою Баптістою, опублікувавши у Instagram кілька спільних фото. У травні цього року пара відвідала Канський кінофестиваль і позувала перед фотографами перед прем'єрою фільму "Партенопа".

А вже у серпні в Instagram пара опублікувала кілька спільних фото, лаконічно підписавши їх "1". Зважаючи на все, наприкінці літа Нара та Венсан відсвяткували першу річницю відносин.

Закохані Венсан Кассель та Нара Баптіста (фото: instagram.com/narahbaptista)