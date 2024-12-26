Вагітна Анна Кошмал шокувала складною стійкою на голові з чималим животиком (відео)
Відома українська акторка Анна Кошмал, яка у вересні розповіла, що незабаром вдруге стане мамою, продемонструвала в мережі, як вона займається йогою під час вагітності.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на новий пост з Instagram знаменитості.
Вона показала, які асани робить із досить великим животиком. Однією з них стала стійка на руках без опори.
Також Кошмал розповіла про свій термін вагітності. Виявляється, народжувати актриса буде не взимку.
"Багато хто, хто бачить мене, думають, що мені в січні вже народжувати. Але скажу вам, ні, взимку цього не станеться. Допомагаю своєму тілу впоратися з навантаженням, як можу", - зазначила Анна Кошмал в описі до відео.
Як відреагували в мережі
Фоловери української акторки одразу ж взялися коментувати її нове відео, відзначивши складні асани, які їй вдається робити з животиком:
- "Ви - молодець. Особливо та стійка на голові"
- "Все круто, але якщо так і далі будете робити, народите швидше"
- "Захоплююся вами, ви - велика молодець"
- "Красуня"
- "Вау! Супер"
- "Ну і піруети! Молодець".
Анна Кошмал вагітна вдруге (фото: instagram.com/smorkovkina)
Що відомо про Анну Кошмал
Кошмал народилася у 1994 році в Києві.
З дитинства займалася хореографією, спершу балетом, потім бальними танцями, а після - спортивними. Займалася вокалом, відвідувала музичну школу. Вступила до естрадно-циркового училища.
Популярність здобула завдяки ролі Жені Ковальової у 5-7 сезонах телесеріалу "Свати", за яку була двічі номінована на українську телевізійну премію "Телетріумф". Під час зйомок у фільмі Кошмал було 16 років.
Також виконувала головну роль у популярних українських серіалах "Сашка", "Хороший хлопець", "Село на мільйон".
За свою кар'єру знялася в більш ніж 30 серіалах і фільмах. У 2023-2024 році працювала над серіалом "Встигнути до 30". Попри вагітність, актриса продовжує виступати в театральних постановках.
Акторка з 2017 року одружена, проте обличчя свого чоловіка приховує. У пари є син Михайло, якому 6 років.
Анна Кошмал із сином і чоловіком (фото: instagram.com/smorkovkina)