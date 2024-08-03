Вага буде танути сама собою. 7 простих кроків, щоб схуднути без дієт

Як схуднути без дієти?

Якщо ви мрієте схуднути, не сідаючи на обмежувальні дієти та без вбивчих тренувань, почніть зі зміни щоденних звичок. У сукупності ці маленькі кроки можуть дати результати, які перевершать ваші найсміливіші очікування.

Дотримуючись 7 зазначених нами звичок щодня, ви можете розраховувати на поступове й ефективне схуднення.

Додайте яблучний оцет до свого ранкового розпорядку

Наукові дослідження підтверджують, що додавання яблучного оцту в страви знижує їх глікемічний індекс, що дозволяє організму краще використовувати енергію, що надходить з їжею. Крім того, оцтова кислота допомагає зменшити стрибки рівня глюкози в крові. Одне нещодавнє дослідження показало, що молоді люди, які приймали 15 мл яблучного оцту щоранку протягом трьох місяців, втратили на 8 кг більше, ніж ті, хто цього не робив.

Пам'ятайте про білок і клітковину

Правильне харчування повинне містити не тільки порцію овочів або фруктів, але і відповідну кількість білка (рослинного або тваринного походження). Завдяки цьому ми довше почуватимемося ситими після їжі та не будемо тягнутися до перекусів. Також варто звернути увагу на те, чи достатньо ми забезпечуємо з їжею клітковини, яка не лише регулює травлення та живить кишкову мікробіоту, а й сприяє схудненню та збереженню стрункої фігури.

Зверніть увагу на розмір порції

Ми часто схильні неправильно оцінювати правильну порцію їжі. Ми або їмо занадто маленькі страви, після чого швидше зголодніємо і починаємо перекушувати, або їмо занадто великі порції, що, звичайно, не допомагає нам підтримувати потрібну вагу. Точну потребу в калоріях варто визначити з дієтологом, адже вона залежить від віку, статі, зросту, ваги та фізичної активності.

Середня потреба в калоріях оцінюється в 2-2,5 тисячі. калорійність і повинна бути розділена на: сніданок - близько 300-500 калорій, другий сніданок - близько 200-300 калорій, обід - 500-700 калорій, полуденок - 200-300 калорій, вечеря - 400-600 калорій.

Їжте регулярно і уникайте перекусів

Якщо ви хочете швидко схуднути, пам'ятайте не тільки про те, що ви їсте, але і про те, коли ви їсте. Найкраще їсти їх через рівні проміжки часу, приблизно кожні 3-4 години, залежно від кількості прийомів їжі на день.

Постійні інтервали не тільки допомагають налагодити травлення та обмін речовин, але й зменшують бажання перекусити. Якщо вам конче потрібно перекусити, спробуйте, наприклад, горіхи або мигдаль, але пам’ятайте, що одна порція не повинна перевищувати 100-200 калорій.

Обов’язково займайтеся спортом після їжі

Дослідження показують, що 20-хвилинні фізичні вправи після прийому їжі мають такий же вплив на травну систему, як і травні засоби. Звичка робити коротку прогулянку після їжі також допомагає регулювати рівень глюкози в крові, який підвищується протягом 60-90 хвилин після закінчення їжі. Рух незабаром після їжі може запобігти надмірним стрибкам глюкози, що, у свою чергу, може допомогти покращити рівень енергії та настрій.

Введіть регулярні тренування

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує вести активний спосіб життя, включаючи принаймні 150 хвилин аеробних вправ середньої інтенсивності або принаймні 75 хвилин інтенсивних аеробних вправ на тиждень.

Аеробні вправи включають: ходьба, біг, плавання, їзда на велосипеді або танці. Якщо ви тільки починаєте займатися спортом, починайте займатися поступово, наприклад, через 20-25 хвилин кожен день. Налаштуйте інтенсивність відповідно до своїх можливостей і цінуйте кожну спробу та прогрес, який ви робите.

Достатньо пийте

Щоб наш організм нормально функціонував, необхідно вживати потрібну кількість води. Жінки повинні випивати не менше 2,8 л на день, а чоловіки 3,8 л. Також вона сприяє очищенню речовин від непотрібних продуктів обміну і знижує апетит.

Відпочинок і сон

Правильне відновлення недооцінюється в контексті втрати ваги. Коли ми нервові, сумні або втомлені, ми частіше тягнемося до нездорових перекусів. У нас також менше сил і мотивації для фізичної активності.

Стресовий, втомлений організм, який виробляє занадто багато кортизолу, відомого як гормон стресу, може почати накопичувати жирову тканину замість того, щоб втрачати вагу, особливо в області живота. Тому час для відпочинку і повноцінного сну слід дотримуватися так само ретельно, як і час прийому їжі.