UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

"В Україні ніхто так не каже". Злату Огнєвіч рознесли у мережі через "російський куліч"

Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Іванна Пашкевич

Українську співачку Злату Огнєвіч розкритикували у соцмережах після її великодньої публікації, де вона використала слово "куліч" замість традиційного українського "паска".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok зірки.

У своєму TikTok співачка продемонструвала, що саме кладе до великоднього кошика. Проте здивувала тим, що традиційну паску вона чомусь назвала "кулічем".

У коментарях їй пригадали, що "куліч" - це російський варіант назви, який не притаманний українській культурі. 

Багато хто наголосив, що в час війни з Росією такі мовні помилки виглядають особливо недоречно та сприймаються як зневага до національної ідентичності.

@zlata_ognevich Кошик, наповнений любов’ю, традиціями та світлом. #ZlataOgnevich #Великодень #великоднійкошик #великоднійдекор #пасха #традиції #українці #україна оригінальний звук - ZLATA OGNEVICH
  • Після слова "куліч" можна не дивитися
  • "Куліч" - це в Росії, в Україні - "паска"
  • Куліч? Ви зараз серйозно!
  • Замість хустини одягніть до храму "Какошнік",  так як куліч уже у вас є
  • А в церкві якої країни вона збирається?
  • Злато, якщо хочете наповнити кошик традиціями - спробуйте наступного року не класти туди "куліч"!
  • Попри всю “українську українськість”, паска сидить у мозку Златочки і чекає, поки один народ возз'єднається після цих конфліктів.

На останній коментар виконавиця емоційно відповіла, назвавши такий коментар "йобнут*м" і висловила обурення не лише щодо самої репліки, а й усіх, хто мислить подібним чином.Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Ролик, через який на артистку посипався хейт, вона також видаляти не стала.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликденьЗлата ОгнєвічЗірки шоу-бізнесу