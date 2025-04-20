"В Україні ніхто так не каже". Злату Огнєвіч рознесли у мережі через "російський куліч"

Українську співачку Злату Огнєвіч розкритикували у соцмережах після її великодньої публікації, де вона використала слово "куліч" замість традиційного українського "паска".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok зірки.
У своєму TikTok співачка продемонструвала, що саме кладе до великоднього кошика. Проте здивувала тим, що традиційну паску вона чомусь назвала "кулічем".
У коментарях їй пригадали, що "куліч" - це російський варіант назви, який не притаманний українській культурі.
Багато хто наголосив, що в час війни з Росією такі мовні помилки виглядають особливо недоречно та сприймаються як зневага до національної ідентичності.
@zlata_ognevich Кошик, наповнений любов’ю, традиціями та світлом. #ZlataOgnevich #Великодень #великоднійкошик #великоднійдекор #пасха #традиції #українці #україна оригінальний звук - ZLATA OGNEVICH
На останній коментар виконавиця емоційно відповіла, назвавши такий коментар "йобнут*м" і висловила обурення не лише щодо самої репліки, а й усіх, хто мислить подібним чином.
Ролик, через який на артистку посипався хейт, вона також видаляти не стала.
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