"В Україні ніхто так не каже". Злату Огнєвіч рознесли у мережі через "російський куліч"

Українську співачку Злату Огнєвіч розкритикували у соцмережах після її великодньої публікації, де вона використала слово "куліч" замість традиційного українського "паска".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok зірки.

У своєму TikTok співачка продемонструвала, що саме кладе до великоднього кошика. Проте здивувала тим, що традиційну паску вона чомусь назвала "кулічем".

У коментарях їй пригадали, що "куліч" - це російський варіант назви, який не притаманний українській культурі.

Багато хто наголосив, що в час війни з Росією такі мовні помилки виглядають особливо недоречно та сприймаються як зневага до національної ідентичності.

Після слова "куліч" можна не дивитися

"Куліч" - це в Росії, в Україні - "паска"

Куліч? Ви зараз серйозно!

Замість хустини одягніть до храму "Какошнік", так як куліч уже у вас є

А в церкві якої країни вона збирається?

Злато, якщо хочете наповнити кошик традиціями - спробуйте наступного року не класти туди "куліч"!

Попри всю “українську українськість”, паска сидить у мозку Златочки і чекає, поки один народ возз'єднається після цих конфліктів.

На останній коментар виконавиця емоційно відповіла, назвавши такий коментар "йобнут*м" і висловила обурення не лише щодо самої репліки, а й усіх, хто мислить подібним чином. Злата Огнєвіч (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Ролик, через який на артистку посипався хейт, вона також видаляти не стала.