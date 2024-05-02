"В мене був третій викидень": відома українська співачка зробила відверте зізнання

Альона Омаргалієва розповіла про невдалі вагітності

Слава Дьомін зміг вивести Альону на відверті розмови про вагітність та третвій викидень, про який ніхто до цього дня не знав. Спочатку Слава пригадав про попередні викидні співачки та запитав, чи хоче вона ще дітей.

"Можливо зараз не час, тому що ми ж намагалися, я з лікарем постійно консультуюся, це не просто так, що я там кажу "Ой, а давай сьогодні". Так у мене не виходить, мені треба підготуватися", - зізнається Альона.

За словами співачки, вона зрозуміла, що багато нервує та багато часу перебуває на стресі, навіть коли сама того не помічає, а це теж впливає на стан здоров'я.

"Для того, щоб завагітніти, для того, щоб виносити дитину - треба бути розслабленою. Далі, я вірю у Всевишнього, вірю у Бога, який оберігає і плід, і маму", - каже співачка.

Альона Омаргалієва про плани на дітей (Скриншот)

Також Дьомін зачепив тему невдалих вагітностей Альони й з’ясувалося, що у жінки був третій викидень.

"У мене був третій викидень, але я вже не знаю, з чим це пов’язано. Я захворіла, а знаєш, як небезпечно на маленьких термінах захворіти. До того ж я сильно захворіла, з температурою і так далі, але все пройшло само по собі", - зізналась Омаргалієва.

За словами Альони у цей період не було жодних медичних втручань, але жінка була на зв’язку зі спеціалістом.

"Я спілкувалась зі своєю лікаркою, і вона казала: "Так, заспокойтеся, зробіть все, що вам треба, ми зараз вже не зможемо зрозуміти чому так сталося", - пригадує Альона.

До того ж у той період лікар Альони була у відпустці й все якось не склалося. Але співачка вже не сприймає це як вперше.

"Вперше, коли це сталося, у мене взагалі була трагедія, а потім ми з Тамераланом обговорили й вирішили цим поділитися саме в нашому з тобою інтерв’ю (прим. ред. - зі Славою Дьоміним). Мені тоді здавалося і хотілося розказати, що й у відомих людей таке трапляється, тому, дівчата, таке буває, я з вами, все вийде", - продовжує Альона про третій викидень

Альона Омаргалієва розповіла про третій викидень (Скриншот)

Співачка зауважила, що ця ситуація сталася минулого літа.

"Я про це не казала вже, тому що по-іншому сприймала. У мене вже були такі випадки, і є страх, що це може трапитися. Але все одно, я вірю, що Бог знає коли треба", - завершила свою відповідь Альона.

Також нагадаємо, що Альона і Тамерлан виховують сина Тимура, який з'явився на світ у 2013 році. Хлопець досить дорослий і певний час у період повномасштабної війни він разом з мамою жив у Польщі, на відстані від свого зіркового тата.