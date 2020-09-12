В Кривом Роге продавщица выгнала посетителя из-за украинского языка и назвла ВСУ "убийцами"

В Кривом Роге агрессивная продавщица выгнала посетителя магазина и устроила скандал, обвинив украинских военных в убийствах на Донбассе и заявила, что живет "на русской земле".

Инцидент в торговой точке сняли на видео сам покупатель. Ролик 12 сентября опубликовал в Twitter блогер Александр Колым.

Спор начался после того, как продавщица отказалась по просьбе посетителя общаться с ним на государственном языке - украинском.

Тогда женщина перешла на повышенный тон и стала выгонять посетителя.

"Уходи отсюда! Нет, не Украины! Русская это земля, уходи!" - потребовала она.

На вопрос, с кем же воюет Украина на Донбассе, продавщица заявила: "с бандеровцами".

"С бандерами вашими. У вас гражданская война. Вы разбой учинили!" - воскликнула женщина.

Также она заявила, что услышала рассказы о "зверствах" военных от родственников в оккупированном Донецке и в освобожденном Мариуполе.

Любительница "русского мира" рассказывала, что родилась в СССР, хочет дружбы между Украиной и РФ, а бойцов ВСУ, которые защищают родину от оккупантов на Донбассе, назвала "убийцами".

Видео: В Кривом Роге агрессивная продавщица жестко раскритиковала Украину и обвинила ВСУ в убийствах на Донбассе

В сети такие высказывания женщины вызвали массу гневных комментариев, и вот только самые "невинные" из них:

Депортация с чемоданом вещей

Чтобы достичь земли обетованной, Моисей водил свой народ 40 лет, чтобы умер последний раб в страну зашли свободные люди. У нас такая же беда. Но все будет хорошо.

Единственное действенное средство - паспорт не гражданина. Как в Литве.

Вата она везде одинаковая.

Ну как таким чудовищам можно доверять судьбу страны на любых выборах!?

Ранее сообщалось, что в Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с Путиным, после чего завязалась потасовка.

Напомним, что недавно в Николаеве в магазине заметили футболку с надписью "Россия", и после возмущения покупателя одежду выбросили в мусорку.