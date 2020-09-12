В Кривом Роге продавщица выгнала посетителя из-за украинского языка и назвла ВСУ "убийцами"

Женщина устроила скандал в магазине и агрессивно высказалась против Украины
В Кривом Роге агрессивная продавщица выгнала посетителя магазина и устроила скандал, обвинив украинских военных в убийствах на Донбассе и заявила, что живет "на русской земле".
Инцидент в торговой точке сняли на видео сам покупатель. Ролик 12 сентября опубликовал в Twitter блогер Александр Колым.
Спор начался после того, как продавщица отказалась по просьбе посетителя общаться с ним на государственном языке - украинском.
Тогда женщина перешла на повышенный тон и стала выгонять посетителя.
"Уходи отсюда! Нет, не Украины! Русская это земля, уходи!" - потребовала она.
На вопрос, с кем же воюет Украина на Донбассе, продавщица заявила: "с бандеровцами".
"С бандерами вашими. У вас гражданская война. Вы разбой учинили!" - воскликнула женщина.
Также она заявила, что услышала рассказы о "зверствах" военных от родственников в оккупированном Донецке и в освобожденном Мариуполе.
Любительница "русского мира" рассказывала, что родилась в СССР, хочет дружбы между Украиной и РФ, а бойцов ВСУ, которые защищают родину от оккупантов на Донбассе, назвала "убийцами".
Видео: В Кривом Роге агрессивная продавщица жестко раскритиковала Украину и обвинила ВСУ в убийствах на Донбассе
В сети такие высказывания женщины вызвали массу гневных комментариев, и вот только самые "невинные" из них:
Ранее сообщалось, что в Киеве женщина пришла в супермаркет в футболке с Путиным, после чего завязалась потасовка.
Напомним, что недавно в Николаеве в магазине заметили футболку с надписью "Россия", и после возмущения покупателя одежду выбросили в мусорку.