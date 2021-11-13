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В Киеве охранник парковки разбил голову водителю, который оставил авто "не там" (фото)

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Киев, Суббота 13 ноября 2021 11:54
В Киеве охранник парковки разбил голову водителю, который оставил авто "не там" (фото) Коллаж РБК-Украина: в Киеве охранник парковки избил водителя до госпитализации
Автор: Владимир Костырин

В Киеве охранник паркинга избил водителя, который оставил свое авто "не в том месте". В результате пострадавший был госпитализирован в больницу с травмой головы, и ему уже провели операцию.

Об этом передали в пресс-службе полиции Киева.

Инцидент произошел на улице Златоустовской недалеко от Цирка в Шевченковском районе столицы.

Как выяснили правоохранители, конфликт произошел после того, как 40-летний владелец иномарки припарковал иномарку возле выезда с площадки для парковок, что не понравилось охраннику.

Мужчина подошел к автовладельцу и нанес удар по голове. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму.

"В настоящее время мужчина прооперирован и находится под наблюдением медиков. Нарушителя мы задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался уроженец Днепропетровщины, 1982 года", - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Шевченковского управления полиции Игорь Падюк,

Следователи по факту происшествия начали уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Фигуранту уже сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное брутальному стражу парковки грозит до 8 лет лишения свободы.

В Киеве охранник парковки разбил голову водителю, который оставил авто &quot;не там&quot; (фото)В Киеве охранник парковки разбил голову водителю, который оставил авто &quot;не там&quot; (фото)

В Киеве охранник парковки избил водителя (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Ранее сообщалось, что в конце сентября в Киеве избили инспектора по парковке возле метро "Печерская".

Также мы писали, что перед этим под Ровно избили водителя маршрутки, который не остановился, где его просили.

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