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"В какой мы жо*е оказались": россияне молят украинских блогеров о "помощи"

Фото: Россияне начинают прозревать и жаловаться на экономику (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

После введенных в РФ санкций некоторые россияне начинают прозревать, и уже признают, что отлично чувствуют их последствия на экономике. Уже все слои населения страны-агрессора ощущают на себе последствия вторжения России в Украину.

Так, в сети опубликовали переписку россиянина с одной из известных медийных личностей в Украине (имя ее не называют).

В онлайн-общении россиянин просит о помощи женщину, мол, нужно рассказать, что на самом деле происходит в РФ.

"Я знаю, что в Украине сейчас тяжело и плохо, но и мы практически тоже умираем. У нас тупо нет валюты, еды в магазинах все меньше, тупо всех увольняют. Очень хотел бы, чтобы ты рассказала об этом, мир должен знать, что с нами происходит", - пишет россиянин.

На это украинка в стебной манере ему отвечает, что не верит ему, ведь Песков говорит, что все хорошо и за сахар никто не дерется.

Также москвич просит не писать украинку "на России", ведь это неправильно.

"Просто я не могу объяснять, в какой жо*е мы оказались", - резюмирует он.

Ниже приводим всю переписку.

Скриншот (facebook.com/tetyana.drobot.1)

Как мы ранее писали, российский пленный поразился бреду, который вещает его мать.

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