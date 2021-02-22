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"В грязь уронить могут": сеть шокировало хранение рыбы в Киеве

Автор: Styler

В сети появилось видео, на котором видно в каких ужасных условиях храниться замороженная рыба на Подольской базе в Киеве. Рыба стоит просто на поддоне, а сверху на нее положили еще какие-то коробки.

Видео с рыбой опубликовано на странице "dtp.kiev.ua" в Facebook.

"Вот так хранится рыба на Подольской базе в Киеве. Как так можно относиться к продуктам, которые мы потребляем?" - говорится в подписи к ролику.

Пользователи сети также прокомментировали это.

  • Радуйтесь, что владелец товара его хоть на поддон деревянный поставил!!! Мог просто кинуть на бетон и все!!!
  • Если проследить методику хранения морепродуктов от места вылова и до прилавка, то блевать можно будет долго;
  • А вы что думали, что "маленьке звірятко загортає все у фольгу"?
  • А еще так же хранится мясо, колбаса, мука для хлеба и т. д. Примеры можно приводить пол дня;
  • В Украине все так хранят!!!
  • Нужно дать наводку котам;
  • Вы не поверите, но это нормальная практика, когда это и в грязь уронить могут. Но на фоне самого процесса от вылова до заморозки - это самое меньшее из зол;
  • Ну плюс только начался.

Напомним, украинцев предупредили о фальсификате. Эксперты рассказали, какой продукт подделывают чаще всего.

Мы также писали о том, что эксперты назвали лучшую и худшую колбасу. Некоторые добавки могут серьезно навредить здоровью.

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