"В грязь уронить могут": сеть шокировало хранение рыбы в Киеве

В сети появилось видео, на котором видно в каких ужасных условиях храниться замороженная рыба на Подольской базе в Киеве. Рыба стоит просто на поддоне, а сверху на нее положили еще какие-то коробки.
Видео с рыбой опубликовано на странице "dtp.kiev.ua" в Facebook.
"Вот так хранится рыба на Подольской базе в Киеве. Как так можно относиться к продуктам, которые мы потребляем?" - говорится в подписи к ролику.
Пользователи сети также прокомментировали это.
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