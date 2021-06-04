UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Ужгороде вандалы разбили надгробия на еврейском кладбище: появились фото

Автор: Владимир Костырин

В Ужгороде еврейском кладбище произошел акт вандализма - неизвестные повредили несколько надгробий. Инцидент случился на окраине города в Радванке.

Об этом 4 июня передали в Объединенной еврейской общине Украины в Telegram.

Сообщается, что вандалы разбили надгробия в четверг, во второй половине дня.

На кладбище количество поврежденных мацев составило 10 штук из всех чуть более 60, расположенных тут (старейшее еврейское надгробие датируется 1855 годом).

Также в сети показали фото с поврежденными надгробными камнями.

В Ужгороде вандалы повредили надгробия на еврейском кладбище (фото: t.me/UJCUkraine)

Объединенная еврейская община Украины по факту инцидента обратилась с заявлением в Главное управление Нацполиции в Закарпатской области.

Отмечается, что около месяца назад несколько надгробных камней были разрушены на Старом еврейском кладбище Ужгорода по улице Котляревского.

Ранее сообщалось, что зимой под Николаевом вандалы осквернили более 100 могил на сельском кладбище.

Также мі писали о том, что в декабре 2020-го под Запорожьем фермер уничтожил старое еврейское кладбище, которое находилось рядом с его участком.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Ужгородвандализмкладбище