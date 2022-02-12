В Ужгороде из-за COVID умерла 23-летняя беременная девушка: никогда не болела и была вакцинирована

Пациентка в положении, у которой врачи диагностировали COVID-19, пролежала в областной больнице почти две недели.

По словам матери Марии Нели Стасишеной, у дочери прежде не было проблем со здоровьем. Она также дважды вакцинировалась, но все таки где-то заразилась коронавирусом - тест показал положительный результат.

Сначала беременную пациентку положили в Ужгородский городской роддом в гинекологическое отделение, но позже она стала жаловаться на ухудшение состояния.

"На пятый день в больнице в 19:00 она мне позвонила по телефону и плакала. Дочь говорила, что ей тяжело дышать, болит спина и не может двигаться", - рассказывает Стасишена.

Тогда врач после осмотра прописал девушке массаж. На следующий день невропатолог поставил диагноз "ковидная" неврология.

"Лишь на 8 день, когда сатурация упала до 75 и начала задыхаться, сделали КТ, которое показало 90% поражения легких. Она в той больнице восемь дней лежала, а медики ничего не сделали, чтобы помочь", - говорит мать покойной беременной девушки.

После этого пациентку перевели в реанимацию, а позже отправили уже в областную больницу. Там Мария и скончалась.

Неля Стасишена со своей дочерью Марией (фото: tsn.ua)