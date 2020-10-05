Ужасные кадры последствий пожаров в Луганской области: люди спят просто под небом (видео)

Как живут люди после пожаров в Луганской области (фото: facebook.com/UA National Police)

Люди отказываются брать деньги в качестве помощи

Пожары в Луганской области привели к многочисленному разрушению домов местных жителей. Кто-то смог перебраться к родственникам, а кому-то приходится жить на улице. Люди просто ищут место, чтобы переночевать. Ужасные кадры того, как людям приходится ютиться в коробках вдоль дороги, опубликовали в Telegram-канале "Харьков Life".

Как сообщается, из Харькова в Луганскую область уже выдвинулась помощь, однако люди деньги брать отказываются.

"Целая колонна из Харькова с продуктами и вещами приехала в Луганскую область. На этом видео ужасные кадры того, как люди спят буквально под открытым небом. Выгорело все, абсолютно все. Люди отказались брать деньги, ребята загрузили их продуктами и двинулись дальше в путь", - говорится в подписи к видео.

Очевидец, заснявший одно из "жилищ" обездоленных луганчан, показал, как они пытаются выживать после пожаров.

Местные же рассказывают, что им как минимум жалко труда, вложенного в дома в течение долгих десятилетий, которые они там проживали.

Людям приходится жить в низких будках в образовавшихся лагерях для тех, кто остался без дома.

Как живут люди после пожаров в Луганской области

Напомним, что ранее жительница Луганщины разразилась неподдельными эмоциями из-за пожаров.

До этого сообщалось, что масштабные лесные пожары в Луганской области вспыхнули 30 сентября. Жертвами пожаров стали 11 человек.

Также РБК-Украина писало, что по фактам пожаров в Луганской области правоохранители открыли 11 дел. Также к уголовным делам по фактам пожаров приобщили видеозапись, на которой видно, как российские наемники из оккупированных районов Луганской области пытались поджечь сухую траву.