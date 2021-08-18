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"Жуткие" фото из общежития НАУ оказались фейком: смотрите, как на самом деле выглядят комнаты

Автор: Тетяна Самарук

В Национальном авиационном университете отреагировали на скандал с "жуткими" условиями в общежитии №11 на улице Нежинской в Киеве, где живут студент.

Реальное состояние комнат показали на сайте университета, а также рассказали, кто "разогнал зраду".

Что было раньше

Так, ранее в сети опубликовали фото общежития, где живут студенты авиационного университета. Условия на снимках были просто ужасными, туалеты и душевые практически разбиты и разрушены, раковины разломана, двери в комнаты собраны из разных кусков фанеры, местами отсутствует покрытие на полах, а розетки просто вывернуты наружу.

Также сообщалось, что студенты этого общежития еще и доплачивают за такое жилье - 530 гривен в месяц.

Как отреагировал университет

Однако, спустя некоторое время администрация заявила, что фотографиям уже несколько лет.

"Информационная атака" направлена, скорее всего, от прошлого руководства университета, по результатам деятельности которого возбуждено более 8 уголовных дел, и имеет целью дискредитацию университета после успешной вступительной компании, где НАУ занял 4 место в Украине по количеству поданных заявлений абитуриентов", - говорится на сайте.

Кроме того, общежития студенческого городка все же нуждаются в капитальных ремонтах. Ведь предыдущие годы при руководстве бывшего ректората помещения общежитий были у критического состояния, а ремонтных работ никто не проводил вообще.

Уже в феврале после смены руководства НАУ был разработан план по устранению недостатков в период с 2021 года по 2026 год.

Реальное состояние отдельных помещений общежития 11 (фото: nau.edu.ua)

Сейчас университет приобрел и установил более 150 единиц газовых и электрических плит, обновил мягкий инвентарь в количестве свыше 2000 единиц матрасов, подушек, комплектов постельного белья.

"Осуществляются мероприятия по устранению недостатков противопожарной безопасности - закуплено необходимое количество пожарных щитов, проводится подготовка к установке противопожарной сигнализации в общежитиях и тому подобное", - говорится в сообщении.

Реальное состояние отдельных помещений общежития 11 (фото: nau.edu.ua)

Ранее мы сообщали, что в Одессе общежитие одного из вузов заполонили крысы.

Также во Львовской области рекомендуют селить в общежития только вакцинированных студентов.

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