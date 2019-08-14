Ужасно! Сумская призналась в сексуальных домогательствах и мести режиссера

Ольга Сумская рассказала о сексуальных домогательствах со стороны режиссера, которые ей пришлось пережить. Звезда призналась, что из-за своих принципов потеряла не одну роль. Народная артистка в интервью журналистам "Ранок з Україною" на канале "Украина" поделилась подробностями.

Комментируя ситуацию с опальным американским кинопродюсером Харви Вайнштейном и его "похождениями", Сумская отметила, что и она на собственном опыте узнала, как внешность может стать помехой карьере.

Актриса вспомнила случай, когда один режиссер домогался ее, а после отказа не только забрал роль, хотя Сумскую перед этим уже утвердили, но и распространил лживые слухи, чтобы таким образом отомстить.

"Был один режиссер, который просто намекал и предлагал, скажем, пойти с ним на кофе куда-то, приглашал к себе домой. Я отказала и после этого он просто меня убрал из картины", - рассказала Сумская.

Ольга Сумская призналась, что сталкивалась с сексуальными домогательствами со стороны режиссера (Фото: пресс-служба)

Она добавила, что потом не связывалась с этим режиссером и в дальнейшем его избегала, поэтому даже имя его забыла. Назвать проект, над которым тогда они работали, актириса также не смогла.

"Ужасно, ужасно! Помню, он начал сплетничать, рассказывать своим коллегам режиссерам и директору студии, что актрису Сумскую не надо приглашать, ведь она такая-сякая. Дезинформировал всех по поводу моих актерских способностей, а это самое болезненное, что может быть для актера", – возмущается Сумская.

Также она отметила, что в случае с Вайнштейном женщина сама выбирает, быть ли с человеком или нет и нужен ли ей этот шаг.

"Потому что кому-то это удалось - кто-то использовал такие тандемы и знакомства в пользу своей профессии", - казала Сумская.

Как сообщалось ранее, 27-летняя актриса обвинила Люка Бессона в изнасиловании.

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