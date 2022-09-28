УЗ вразила українців несподіваними змінами: навіть у плацкарті!

За її словами УЗ в кризових умовах несподівано "перероджується з гидкого каченя на птицю Фенікс".

"Ми сіли в плацкарт Київ-Рахів і... прозріли від якості вагона. Індивідуальний світильник над кожним ліжком, нові вікна, м'які дивани, вакуумний клозет, що не закривають на зупинках, розетки у кожному відсіку!" - пише Ольга.

Також пасажирка, що подорожувала з дітьми до заходу України, відзначила "нормальні ролети замість клятих фіранок, що постійно падали на голову".

"Я в екстазі. Це плацкарт, нагадаю", - додала пасажирка, і зазначила, що навіть сварливі провідники зникли, і останнім часом трапляються тільки привітні.

В коментарях деякі пасажири УЗ зазначили, що метаморфози дійшли ще не до всіх рейсів:

"Ми сіли на зворотному шляху з Карпат у купе Львів-Дніпро і зрозуміли, що нічого не змінилося";

"В серпні їхали у поїзді Запоріжжя-Львів... 25 годин без можливості вийти на повітря, бо всі зупинки по 2 хвилини, традиційно брудні вагони і туалет, який треба спочатку вимити, перш ніж ним скористатися... Ну і хамський провідник як бонус";

"Порадували. Бо після всіх європейських потягів мені було сумно повертатися до рідної Укрзалізниці. Можливо, це дійсно тільки для "улюбленців долі" працює, га?"