УЗ обвинили в издевательстве над пассажирами: мокрая постель, а вагон забит "зайцами" без масок

В вагоне было +30

Женщина возмутилась тем, что в купейном вагоне не открывались окна, а температура внутри достигала +30 градусов. Остальные пассажиры сидели в куртках прямо в купе. Интересно, что практически все были "зайцами", то есть ехали без билетов. Масок ни на ком из людей не было.

"Какие маски? О чем вы? А в придачу весь 9-й купейный вагон 772 поезда сообщением Хмельницкий - Киев был забит безбилетниками! При температуре в вагоне +30 С, граждане дружно сидели в куртках на собственных сумках по всему проходу вдоль всего вагона. Окна закрыты, ясное дело. Кто же окна открывает во время пандемии. Постель была мокрая, но пока я протолкнулась в конец вагона, чтобы выяснить, в каком вагоне начальник поезда, она высохла, от высоких температур. Доказательства самоуничтожились!" - описала ситуацию Инна.

Поезд опоздал

Интересно, что поезд опоздал в Киев на 50 минут. Но никто извинений не принес. Пассажирка обратилась с жалобой на горячую линию Укрзализныци, но там ей сказали, что она не пострадала, но обращение зафиксировали.

"Изюминкой на тортике стало опоздание в Киеве на 50 минут. Когда сегодня я позвонила на горячую линию и спросила, как мне вернут деньги за плохой сервис и моральный ущерб, то оператор Виктория мне ответила, а за что деньги, за ущерб?! Вы же, мол, не пострадали!" - рассказала Колесник.

Поезд Хмельницкий - Киев набит безбилетными пассажирами (фото: Инна Колесник)