Ты увидела глаза палача: отец Гандзюк показал жуткие фото нападения на дочь

Отец убитой украинской активистки Екатерины Гандзюк вспомнил день нападения на свою дочь и опубликовал жуткие кадры трагедии. Ровно год назад, 31 июля, на активистку напали. Печальными и горькими воспоминаниями Виктор Гандзюк поделился на своей Facebook-странице.

"На этом месте ... Ровно год назад .. В этот день, день, который разделил жизнь на "до" и "после". Представляю ... Ты будто выпорхнула из подъезда, вся сияющая, веселая, улыбающаяся, красивая, как весна. Четыре метра к автомобилю, всего несколько шагов. Последних шагов в твоей жизни", - вспоминает отец.

Виктор вспомнил очень жуткие моменты того дня, которые остались в его памяти навечно.

"Что-то горячее потекло по голове, спине, рукам. С подтеками под ноги упали остатки одежды, Твои волосы. Ты стояла совершенно голая. Кожа на глазах чернела, слезала и шипела, как на сковородке. Плавилось крыло автомобиля. Ты вернулась и увидела глаза палача, его вызывающю улыбку. Затем он побежал. А дальше невыносимые муки, невероятная боль, реанимационная палата, многочисленные операции, обездвиженность и невероятное желание выжить. А потом смерть", - поделился Виктор.

Отец активистки напомнил, что заказчики и организаторы убийства его дочери до сих пор на свободе, а следствие по делу приостановлено. Гандзюк возмутился тем, что сколько еще нужно смертей, чтобы правоохранительная система начала работать.

"Уже год. Исполнители получили смешные сроки. Заказчики и организаторы на свободе. Следствие приостановлено. Предыдущий президент обещал мне, что виновные будут наказаны. Настоящий - содействовать в расследовании дела. Сколько нужно сменить президентов, генпрокуроров, руководителей СБУ, чтобы убийство моего ребенка наконец-то раскрыли? Что еще нужно сделать, чтобы заказчики убийства, чьи фамилии давно известны обществу, наконец-то получили хотя бы подозрения в совершенном преступлении? Сколько нужно убить наших детей, чтобы правоохранительная система стала наконец-то нас защищать?” - завершил отец Екатерины.

Фото: Екатерина Гандзюк в день трагедии (Виктор Гандзюк/Facebook)

Кстати, следствие изменило подозрение Мангеру с заказного убийства Екатерины Гандзюк на заказ избиения. Теперь речь идет о статье 121 ч. 2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет. До этого его обвиняли в организации убийства и умышленном убийстве, которое предусматривало лишение свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Как мы ранее писали, в Херсоне под главным управлением полиции проходит акция в годовщину нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк.