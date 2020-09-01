Увешенный медалями экс-нардеп опозорился на параде: видео разозлило украинцев

Олег Барна (facebook.com/Oleg Barna)

Бывший нардеп Олег Барна не смог сказать, где воевал, хотя пришел к ветеранам с медалями на груди

Бывший народный депутат Олег Барна попал в скандал в День Независимости. Он пришел на Марш Защитников Украины увешенный наградами как участник боевых действий. Однако люди заметили незваного "гостя" и вступили с ним в горячую перепалку.

Видеоролик с общением Барни с воинами разместил в Facebook Alexander Pochynok.

Ветераны начали допытываться у него, где он непосредственно принимал участие в боевых действиях. На что Барна предложил отвезти их к Станице Луганской, где бы те смогли убедиться, увидев документы.

"Приехали на один день, и получили УБД, а вы мне рассказываете", - отрезал Барне участник войны на Востоке Украины.

Причем Барна даже не смог назвать позывной своего командира, название позиции, где он принимал участие в боевых действиях.

"Профессиональный популист, провокатор и коррупционер Барная напялил форму и хотел примазаться к боевым защитникам Украины Добровольцам, но не смог ответить на вопрос, где именно принимал участие в боевых действиях, в результате был изгнан из коробки боевыми! Слава Украине и позор такой мерзости!" - подписано видео.

Профессиональный популист,провокатор и коррупционер барная нап'ялив форму и хотел примазатись в боевых защитников Украины Добровольцев но не смог ответить на вопрос где именно принимал участие в боевых действиях,в результате был изгнан из коробки боевыми!!! Слава Украине и позор такой мерзости! Репост приветствуется! Опубликовано Alexander Pochynok Понедельник, 24 августа 2020 года.

Олег Барна оконфузился перед ветеранами на параде (видео: facebook.com/alexander.pochynok)

Украинцы оставили десятки комментариев под видео, они возмущаются наглостью бывшего чиновника.

"А инвалида войны Барна получил за столкновение с трамваем! Жаль, вес которой около 1 тонны выбил 20-ти тонный трамвай с рельсов! Это в каком состоянии нужно быть, чтобы такое учудить?;

Я так люблю такие прямые разговоры и петляния Барны - то 99 левел! Красиво упаковали шпица в ср*ку;

И медали нацепил. Уже и у нас ряженые появились!" - пишут украинцы.

Напомним, что Олег Барна, был народным депутатом в прошлом созыве от фракции БПП. В июне 2017 года он попал в серьезное ДТП в Киеве. На полной скорости автомобиль, которым он управлял, столкнулся с трамваем маршрута №18.