Увешенный медалями экс-нардеп опозорился на параде: видео разозлило украинцев

Бывший нардеп Олег Барна не смог сказать, где воевал, хотя пришел к ветеранам с медалями на груди
Бывший народный депутат Олег Барна попал в скандал в День Независимости. Он пришел на Марш Защитников Украины увешенный наградами как участник боевых действий. Однако люди заметили незваного "гостя" и вступили с ним в горячую перепалку.
Видеоролик с общением Барни с воинами разместил в Facebook Alexander Pochynok.
Ветераны начали допытываться у него, где он непосредственно принимал участие в боевых действиях. На что Барна предложил отвезти их к Станице Луганской, где бы те смогли убедиться, увидев документы.
"Приехали на один день, и получили УБД, а вы мне рассказываете", - отрезал Барне участник войны на Востоке Украины.
Причем Барна даже не смог назвать позывной своего командира, название позиции, где он принимал участие в боевых действиях.
"Профессиональный популист, провокатор и коррупционер Барная напялил форму и хотел примазаться к боевым защитникам Украины Добровольцам, но не смог ответить на вопрос, где именно принимал участие в боевых действиях, в результате был изгнан из коробки боевыми! Слава Украине и позор такой мерзости!" - подписано видео.
Профессиональный популист,провокатор и коррупционер барная нап'ялив форму и хотел примазатись в боевых защитников Украины Добровольцев но не смог ответить на вопрос где именно принимал участие в боевых действиях,в результате был изгнан из коробки боевыми!!! Слава Украине и позор такой мерзости! Репост приветствуется!Опубликовано Alexander Pochynok Понедельник, 24 августа 2020 года.
Олег Барна оконфузился перед ветеранами на параде (видео: facebook.com/alexander.pochynok)
Украинцы оставили десятки комментариев под видео, они возмущаются наглостью бывшего чиновника.
Напомним, что Олег Барна, был народным депутатом в прошлом созыве от фракции БПП. В июне 2017 года он попал в серьезное ДТП в Киеве. На полной скорости автомобиль, которым он управлял, столкнулся с трамваем маршрута №18.