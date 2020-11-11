Когда увеличенные лимфоузлы могут служить симптомом рака: срочно идите к врачу

Врачи назвали симптомы, указывающие на рак лимфоузлов
Увеличение лимфоузлов, обычно, связано с респираторными заболеваниями. Хотя нередко они наблюдаются и при воспалительных процессах во рту и даже при проблемах с щитовидной железой. О каких болезнях могут говорить воспаленные лимфоузлы – читайте ниже.
Как сообщается на портале UaMedical, лимфаденопатия — всегда показание к врачу. Такое положение дел нельзя недооценивать. Болезненное увеличение лимфатических узлов может сохраняться до 2-3 недель после перенесенного фарингита, эпидемического паротита, стенокардии или других заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Часто увеличение лимфатических узлов на шее появляется у детей, перенесших сезонные инфекции и детские болезни, и может сохраняться в течение длительного времени. А иногда – сигнализировать о серьезных заболеваниях.
При каких болезнях наблюдается увеличение лимфоузлов.
Медики уточняют, что у каждой из болезней есть сопутствующие симптомы. В случае с инфекционными заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей, причина воспаления объясняется диагнозом. Рак лимфоузлов может проявляться по-разному в зависимости от формы заболевания, которая развивается у пациента.
Симптомы рака лимфоузлов на первой стадии:
Со второй стадии появляется больше симптомов:
Напомним, что ранее онкологи назвали главные признаки рака кожи. Эти критерии помогут распознать опасную родинку, чтобы вовремя обратится к врачу за консультацией и начать лечение.
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