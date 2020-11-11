Когда увеличенные лимфоузлы могут служить симптомом рака: срочно идите к врачу

Причины воспаления лимфоузлов (иллюстративное фото: freepik.com)

Врачи назвали симптомы, указывающие на рак лимфоузлов

Увеличение лимфоузлов, обычно, связано с респираторными заболеваниями. Хотя нередко они наблюдаются и при воспалительных процессах во рту и даже при проблемах с щитовидной железой. О каких болезнях могут говорить воспаленные лимфоузлы – читайте ниже.

Как сообщается на портале UaMedical, лимфаденопатия — всегда показание к врачу. Такое положение дел нельзя недооценивать. Болезненное увеличение лимфатических узлов может сохраняться до 2-3 недель после перенесенного фарингита, эпидемического паротита, стенокардии или других заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Часто увеличение лимфатических узлов на шее появляется у детей, перенесших сезонные инфекции и детские болезни, и может сохраняться в течение длительного времени. А иногда – сигнализировать о серьезных заболеваниях.

При каких болезнях наблюдается увеличение лимфоузлов.

Простуда. Во время болезни и несколько дней после выздоровления. Грипп. Длится до 2–3 недель после исчезновения болезни. Воспаление носовых пазух. В течение длительного времени. Заболевания зубов и десен. Во время болезни и несколько дней после выздоровления. Заболевания щитовидной железы. В течение длительного времени. Злокачественные опухоли. В течение длительного времени. Аутоиммунные заболевания. В течение длительного времени. Средний отит и другие заболевания уха. Длится до 2–3 недель после исчезновения болезни. Воспаление соединительной ткани. В течение длительного времени.

Медики уточняют, что у каждой из болезней есть сопутствующие симптомы. В случае с инфекционными заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей, причина воспаления объясняется диагнозом. Рак лимфоузлов может проявляться по-разному в зависимости от формы заболевания, которая развивается у пациента.

Симптомы рака лимфоузлов на первой стадии:

сильное увеличение лимфатических узлов над ключицей и в области шеи;

увеличение узлов средостения со специфическим кашлем, одышкой и набуханием вен в области шеи;

болезненные ощущения в области поясницы, чаще всего проявляющиеся в ночное время.

Со второй стадии появляется больше симптомов:

лихорадочное состояние;

сильный зуд кожи;

слабость;

очаги красного или темного оттенка на коже;

диарея, склонность к отрыжке;

частые мигрени, головокружение;

болезненность в области эпигастрия и пупка.

Напомним, что ранее онкологи назвали главные признаки рака кожи. Эти критерии помогут распознать опасную родинку, чтобы вовремя обратится к врачу за консультацией и начать лечение.

Ранее врачи также рассказали, какие вирусы и бактерии могут вызывать рак. Причем, каждый пятый случай онкологии именно из-за этих возбудителей.