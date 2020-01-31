Увели под руки: российскую певицу госпитализировали с подозрением на коронавирус

Коронавирус из Китая вызывал большую панику среди населения планеты. По состоянию на 31 января, смертельный вирус из Ухани уже унес жизни 213 человек, а отметка заразившихся подбирается к 10 тысячам. Кроме того, были зарегистрированы случаи заболевания в новых странах.

А 30 января паника с коронавирусом наделала шуму в Таиланде. Известную российскую певицу Елену Князеву экстренно госпитализировали в больницу с подозрением на новый вид коронавируса 2019-nCoV.

Как рассказала артистка, ее самочувствие начало ухудшаться во время выступления на острове Самуи. После концерта девушка уже не смогла сама спуститься со сцены.

"Я отработала свой блок, и меня под руки увели в гримерку", - сообщила Елена Князева.

Через некоторое время ей стало еще хуже и коллеги вызвало медиков. Врачи заподозрили у нее коронавирус и немедленно госпитализировали в местную больницу. Князева провела сутки под капельницей и ждала результатов анализов.

К счастью, китайская пневмония у артистки не подтвердилась, хотя врачи так и не узнали, что за непонятная хворь оказалась у певицы.

"Этиология вируса так и не была установлена, а в выписке отметили, что вирус непонятного происхождения", - добавила Князева.