Утаила важный момент? Известный актер шокировал признанием о Меган Маркл

Меган Маркл попала в центр обсуждений, поскольку утаила от общественности важный момент. Об этом рассказал 45-летний актер Саймон Рекс, информирует издание "Just Jared".

Известный по роли Джорджа в фильме "Очень страшное кино 4", актер сделал заявление о том, что британские таблоиды предлагали ему солидную сумму денег за ложь об отношениях с Меган Маркл.

Саймон и Меган были знакомы ранее и даже работали вместе над телепроектом "Сокращения", но все ограничивалось дружеским общением. Актер рассказал, что они никогда не целовались, и лишь однажды сходили вместе на обед.

Несколько британских таблоидов решили предложить Саймону деньги, чтобы он соврал об отношениях с супругой принца Гарри, однако мужчина посчитал, что подставлять Меган было бы крайне низко и призвал оставить ее в покое.

Напомним, что Меган Маркл и принц Гарри пожалели о своем решении. Во время прощания со своими помощниками Сассекская расплакалась, а принц осознал, что лишился некоторых званий.

Мы писали, что Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за коронавируса. Если ситуация еще больше ухудшится, Елизавету и ее 98-летнего мужа принца Филиппа поместят на карантин в их норфолкском поместье Сандрингем.

А также о том, что эксперты разоблачили Меган Маркл и обвинили во вранье.