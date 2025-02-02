Усуне зморшки і мішки під очима. Цей аптечний хіт коштує копійки, а діє як розкішний крем

Яка мазь допоможе боротися зі зморшками?

Мазь з вітаміном А, яку ще називають вітамінною маззю, є надзвичайно дешевим косметичним засобом, який є практично в кожній аптеці. ЇЇ варто мати і використовувати на шкірі рук, обличчя і навіть всього тіла.

Ця звичайна, дешева і легкодоступна мазь має надзвичайні властивості завдяки інгредієнтам, які вона містить. Його діючою речовиною є ретинілпальмітат, який називається проретинол, який у шкірі перетворюється на ретинол, активну форму вітаміну А.

Крім того, вітамінна мазь зазвичай містить кілька інших інгредієнтів, таких як:

Вазелін - створює на шкірі захисний шар, який запобігає втраті вологи та захищає від негативного впливу зовнішніх факторів,

ланолін - ефективний природний пом’якшувальний засіб, який змащує та відновлює природний гідроліпідний бар’єр шкіри,

бджолиний віск - це також натуральний пом'якшувальний засіб, який також живить, пом'якшує, зволожує і створює захисний шар на шкірі, запобігаючи її висиханню, розтріскування і кератинізації,

гліцерин - підтримує зволоження шкіри, має оклюзійний ефект, зміцнює, регенерує та змащує шкіру.

Завдяки простому складу мазь можна використовувати навіть для немовлят і дітей, її рекомендують використовувати як захист від попрілостей. Але алергікам слід бути обережними при застосуванні, особливо тим, у кого підвищена чутливість до ланоліну або іншим інгредієнтам мазі.

Вітамін А в основному відомий своїм позитивним впливом на зір, але на цьому його функції не закінчуються. Він також стимулює імунну систему до боротьби з інфекцією, бере участь у виробленні імунних клітин і гормонів, впливає на стан шкіри, волосся і нігтів.

Також вітамін А також є сильним антиоксидантом, а це означає, що він бореться з вільними радикалами та запобігає окисному стресу, який є основною причиною багатьох захворювань способу життя, таких як діабет, атеросклероз і рак.

Антиоксиданти також уповільнюють процес старіння, завдяки чому ми виглядаємо молодшими. Вітамін А при зовнішньому нанесенні на шкіру зволожує, пом'якшує, розгладжує і живить її.