Устроила погром авто: в Днепре жестоко избили девушку в нижнем белье (видео)

Избиение девушки в Днепре (фото: pixabay.com)

За пострадавшую заступился парень, но мужчина избил их обоих

Вчера вечером, 14 сентября, в Днепре по городу бегала девушка в нижнем белье била автомобили и разбила на стройке телефон охранника. После этого мужчина начал ее жестоко избивать на глазах у очевидцев. Об этом сообщает "Информатор".

Очевидцы сообщили, что 26-летняя девушка выбросила вещи друзей из окна и сбежала. Она бегала босиком по проспекту Гагарина, после чего зашла в продуктовый магазин и начала ругаться с продавцом. Далее ее задержал мужчина, который заявил, что она разбила в его автомобиле лобовое стекло.

Избиение девушки в Днепре (видео: YouTube/informator.ua)

На видео видно, что далее события разворачиваются в помещении на стройке магазина АТБ. Девушке заломали руки и начали избивать ее шлангом. Кроме того, в какой-то момент мужчина начал наносить девушке удары ногами.

Когда за девушку пытался заступиться прохожий, то его тоже начали избивать. При этом многие очевидцы просто наблюдали за всем со стороны и только призывали не бить молодых людей.

Избиение девушки в Днепре (фото: https: dp.informator.ua)

По словам прораба стройки, на видео есть только один сотрудник магазина – мужчина, который избивал девушку и парня, который хотел ее защитить. Нападавшим оказался 63-летний охранник стройки.

Избиение девушки в Днепре (фото: https: dp.informator.ua)

Полиции охранник рассказал, что девушка забежала к нему и разбила телефон. Позже выяснилось, что девушка находится на учете у психиатра. В данное время ее госпитализировали в психдиспансер, ее состояние стабильное. Пострадавший парень чувствует себя хорошо.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 125 УКУ (умышленные легкие телесные повреждения).

Напомним, что в Киеве подростки избили бездомного и снимали это на видео. Извергов будут судить.

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