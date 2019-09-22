Уставшая и пьяненькая: Лобода в очередной раз опозорилась в сети

Лобода выставила новое фото и подверглась жесткой критике (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода делится новыми снимками с поклонниками, которые не всегда благосклонны к певице

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая попала в громкий скандал из-за того, что опоздала на концерт и спела под "фанеру", выставила на своей странице в Instagram новое фото. Но не все поклонники артистки оценили этот снимок.

На фото Лобода стоит с бокалом в темном наряде, который подчеркивает ее длинные ноги.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Некоторые подписчики певицы отметили, что артистка явно навеселе.

Нереально зазвездившаяся... смотреть противно;

Светочка, нужно немножко еще и кушать!!!

Это лишнее;

Страшилка;

Ноги тут как у скелета из клипа пуля дура;

Ужас какой-то. Чем гордиться, больной вид!!!

О, мужик бухой;

Ноги еле держат... ко всему и курнула;

Уставшая и пьяненькая;

По вашим глазам становится ясно, что вам особенно весело;

Налейте мне еще бокальчик, сейчас дама будет танцевать.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Светлану Лободу заподозрили в романе с 27-летним танцором Назаром Грабаром, который танцует в балете певицы с 2017 года. Кроме того, Назар снялся в клипе Лободы "Твои глаза". До этого он также снялся в клипе группу Время и стекло "Имя 505".

Мы также писали о том, что Лобода умилила сеть семейной идиллией с дочками. На руках певица держит младшую Тильду, а Ева сидит рядом, обняв маму.