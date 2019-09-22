Уставшая и пьяненькая: Лобода в очередной раз опозорилась в сети

Светлана Лобода делится новыми снимками с поклонниками, которые не всегда благосклонны к певице
Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая попала в громкий скандал из-за того, что опоздала на концерт и спела под "фанеру", выставила на своей странице в Instagram новое фото. Но не все поклонники артистки оценили этот снимок.
На фото Лобода стоит с бокалом в темном наряде, который подчеркивает ее длинные ноги.
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Некоторые подписчики певицы отметили, что артистка явно навеселе.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что Светлану Лободу заподозрили в романе с 27-летним танцором Назаром Грабаром, который танцует в балете певицы с 2017 года. Кроме того, Назар снялся в клипе Лободы "Твои глаза". До этого он также снялся в клипе группу Время и стекло "Имя 505".
Мы также писали о том, что Лобода умилила сеть семейной идиллией с дочками. На руках певица держит младшую Тильду, а Ева сидит рядом, обняв маму.