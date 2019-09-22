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Уставшая и пьяненькая: Лобода в очередной раз опозорилась в сети

STYLERЖизнь    22.09.2019 - 21:32
Уставшая и пьяненькая: Лобода в очередной раз опозорилась в сети
Лобода выставила новое фото и подверглась жесткой критике (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода делится новыми снимками с поклонниками, которые не всегда благосклонны к певице

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая попала в громкий скандал из-за того, что опоздала на концерт и спела под "фанеру", выставила на своей странице в Instagram новое фото. Но не все поклонники артистки оценили этот снимок.

На фото Лобода стоит с бокалом в темном наряде, который подчеркивает ее длинные ноги.

Уставшая и пьяненькая: Лобода в очередной раз опозорилась в сети

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Некоторые подписчики певицы отметили, что артистка явно навеселе.

  • Нереально зазвездившаяся... смотреть противно;
  • Светочка, нужно немножко еще и кушать!!!
  • Это лишнее;
  • Страшилка;
  • Ноги тут как у скелета из клипа пуля дура;
  • Ужас какой-то. Чем гордиться, больной вид!!!
  • О, мужик бухой;
  • Ноги еле держат... ко всему и курнула;
  • Уставшая и пьяненькая;
  • По вашим глазам становится ясно, что вам особенно весело;
  • Налейте мне еще бокальчик, сейчас дама будет танцевать.

Уставшая и пьяненькая: Лобода в очередной раз опозорилась в сети

Уставшая и пьяненькая: Лобода в очередной раз опозорилась в сети

Уставшая и пьяненькая: Лобода в очередной раз опозорилась в сети

Уставшая и пьяненькая: Лобода в очередной раз опозорилась в сети

Уставшая и пьяненькая: Лобода в очередной раз опозорилась в сети

Уставшая и пьяненькая: Лобода в очередной раз опозорилась в сети

Уставшая и пьяненькая: Лобода в очередной раз опозорилась в сети

Уставшая и пьяненькая: Лобода в очередной раз опозорилась в сети

Уставшая и пьяненькая: Лобода в очередной раз опозорилась в сети

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Светлану Лободу заподозрили в романе с 27-летним танцором Назаром Грабаром, который танцует в балете певицы с 2017 года. Кроме того, Назар снялся в клипе Лободы "Твои глаза". До этого он также снялся в клипе группу Время и стекло "Имя 505".

Мы также писали о том, что Лобода умилила сеть семейной идиллией с дочками. На руках певица держит младшую Тильду, а Ева сидит рядом, обняв маму.

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