Устал видеть уродов и клоунов: известный режиссер сказал "прощай" Украине

Фото: Кристиан Жереги (соцсети)

Кристиан Жереги устал от власти и беззакония в Украине

Кристиан Жереги - украинский режиссер решил навсегда покинуть Украину. По его словам, он слишком устал от беззакония и "клоунов у власти". Об этом он написал на своей Facebook-странице, но спустя несколько часов удалил свой пост по непонятным причинам.

Режиссер признался, что не хочет видеть, как украинский флаг в стране становится "неактуальным". Он предположил, что уезжает надолго.

"Не думал, что скажу это, но после шести лет в кино, на войне и в тылу, я уезжаю из Украины. Может быть надолго. Я устал видеть уродов у власти, клоунов на экране и на пьедестале. Устал видеть, как украинский флаг стал "неактуален". Как при Зеленском полезла недобитая г**да режима Януковича", - написал Кристиан.

В словах Жереги чувствуется разочарование и обида на Украину, а также за военных, которые отдали свою жизнь во благо страны на Донбассе.

"Не за то, чтобы страной правил этот клоун, воевали и отдавали жизнь и здоровье. Не ради воров, пилящих госкиношные деньги, снималось кино. Не на карман, а за правду. И не за Порошенко, ни за кого из них. Но они побеждают, пока побеждают. И это уже не моя война. Моя осталась там: в 14 году", – написал он.

Фото: Кристиан Жереги (telekritika.ua)

Отметим, что Кристиан Жереги - является автором фильма "Заповіт", в кинокартине рассказывается о Революции Достоинства. Также Кристиан является добровольцом в АТО.

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