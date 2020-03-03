Успокойтесь и мойте руки: Супрун прокомментировала заражение коронавирусом в Украине

Эксперт рассказала, как не заразиться коронавирусом в Украине
Китайский коронавирус зафиксирован в Украине. Им заболел мужчина, который прибыл в Украину на авто из Румынии, а туда он прилетел из Италии. Бывший министр здравоохранения Украины Уляна Супрун призвала украинцев не подвергаться панике, а сберегать трезвый рассудок. Свои советы эксперт опубликовала на странице в Facebook.
Супрун советует черпать информацию только из проверенных источников, а также не подвергаться всеобщей истерии. Обязательно позаботьтесь о своей защите, а также окружающих вас людей.
Если у вас есть похожие симптомы на ОРВИ:
Как мы ранее сообщали, появились новые данные о мужчине с коронавирусом и о том, с кем он контактировал в Украине