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Успокойтесь и мойте руки: Супрун прокомментировала заражение коронавирусом в Украине

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Эксперт рассказала, как не заразиться коронавирусом в Украине

Китайский коронавирус зафиксирован в Украине. Им заболел мужчина, который прибыл в Украину на авто из Румынии, а туда он прилетел из Италии. Бывший министр здравоохранения Украины Уляна Супрун призвала украинцев не подвергаться панике, а сберегать трезвый рассудок. Свои советы эксперт опубликовала на странице в Facebook.

Супрун советует черпать информацию только из проверенных источников, а также не подвергаться всеобщей истерии. Обязательно позаботьтесь о своей защите, а также окружающих вас людей.

  • Мойте тщательно руки с мылом, минимум 30 секунд.
  • Если у вас нет мыла, обрабатывайте руки спиртовым раствором или готовым антисептиком.
  • Не касайтесь лица грязными руками.
  • Старайтесь избегать толпы и контакта с больными.

Если у вас есть похожие симптомы на ОРВИ:

  • Оставайтесь дома, если заболели.
  • Избегайте тесного контакта с другими людьми.
  • Прикрывайте рот и нос салфеткой во время кашля и чихания, а после тщательно мойте руки.
  • Регулярно проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности.
  • Будьте на связи со своим семейным врачом.

Как мы ранее сообщали, появились новые данные о мужчине с коронавирусом и о том, с кем он контактировал в Украине

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