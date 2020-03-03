Успокойтесь и мойте руки: Супрун прокомментировала заражение коронавирусом в Украине

Уляна Супрун дала ценные советы украинцам (фото: РБК-Украина)

Эксперт рассказала, как не заразиться коронавирусом в Украине

Китайский коронавирус зафиксирован в Украине. Им заболел мужчина, который прибыл в Украину на авто из Румынии, а туда он прилетел из Италии. Бывший министр здравоохранения Украины Уляна Супрун призвала украинцев не подвергаться панике, а сберегать трезвый рассудок. Свои советы эксперт опубликовала на странице в Facebook.

Супрун советует черпать информацию только из проверенных источников, а также не подвергаться всеобщей истерии. Обязательно позаботьтесь о своей защите, а также окружающих вас людей.

Мойте тщательно руки с мылом, минимум 30 секунд.

Если у вас нет мыла, обрабатывайте руки спиртовым раствором или готовым антисептиком.

Не касайтесь лица грязными руками.

Старайтесь избегать толпы и контакта с больными.

Если у вас есть похожие симптомы на ОРВИ:

Оставайтесь дома, если заболели.

Избегайте тесного контакта с другими людьми.

Прикрывайте рот и нос салфеткой во время кашля и чихания, а после тщательно мойте руки.

Регулярно проветривайте помещение и дезинфицируйте поверхности.

Будьте на связи со своим семейным врачом.

Как мы ранее сообщали, появились новые данные о мужчине с коронавирусом и о том, с кем он контактировал в Украине