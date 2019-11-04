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Успокойтесь и не гневите судьбу: Комаровский сделал родителям важное замечание

STYLERЖизнь    04.11.2019 - 08:01
Успокойтесь и не гневите судьбу: Комаровский сделал родителям важное замечание
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Евгений Комаровский попросил родителей лояльнее относиться к своим детям

Евгений Комаровский рассказал родителям по каким причинам ребенок может не просыпаться по ночам в туалет, а также дал важное наставление. Соответствующий пост доктор опубликовал в социальной сети Instagram на своей странице.

Комаровский утверждает, что если ребенка не беспокоит полный мочевой пузырь по ночам - это нормально.

Успокойтесь и не гневите судьбу: Комаровский сделал родителям важное замечаниеКомаровский сделал родителям важное замечание (Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

"Просто вам в жизни повезло. Ребенок, который в три с половиной года не справляет нужду по ночам, у которого нет жалоб, нет проблем, он контролирует полный мочевой пузырь - успокойтесь и не гневите судьбу", - пишет Комаровский.

По словам доктора, если родители считают данную ситуацию проблемной, то стоит сделать клинический анализ мочи, УЗИ почек и мочевого пузыря. Таким образом можно будет окончательно удостовериться, что все хорошо.

"И запомнили: в ночное время вырабатывается особый гормон, который так и называется - антидиуретический. Вот именно он сокращает процесс выделения мочи. Иногда этот механизм формируется в пять лет, иногда - в три года. Вот вам повезло - все вовремя, нормально физиологически развивается ребенок. Замечательный, отличный мальчик! Не ищите у детей болезни - учитесь радоваться их успехам, просто им самим, таким, какие они у вас есть", - подытожил эксперт.

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