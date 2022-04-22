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Успокаивающие препараты опасны: их нужно пить только по назначению врача

Фото: Успокоительные препараты могут быть опасными (freepik-com)
Автор: Анна Шиканова

Украинцы из-за войны находятся в сильном стрессе. Кто-то потерял близких или свой дом, кто-то пережил тяжелую эвакуацию или вынужден был сидеть неделя в подвале из-за обстрелов. И многие сейчас начинают принимать успокоительные препараты – чтобы снова научиться спать и перестать вздрагивать от каждого громкого звука.

Однако прием таких препаратов опасен и их нужно пить строго по назначению врача и в установленных дозах. Об этом сообщает ТСН.

Стрессы, депрессия, бессонница и другие последствия жуткого напряжения в условиях войны приводят к тому, что украинцы начинают самостоятельно принимать успокаивающие препараты. Но это очень опасно и большинство таких препаратов вызывают быстрое привыкание.

Чем такие препараты опасны

Разные психотропные препараты могут изменять поведение человека в противоположных направлениях. Некоторые могут возбуждать, некоторые – затормаживать нервную систему.

Препараты, стимулирующие ЦНС (психостимуляторы, ноотропы) – противопоказаны гипертоникам, людям с психическими расстройствами, с истерией.

Препараты, которые тормозят ЦНС (нейролептики, антидепрессанты, транквилизаторы, снотворное) – следует с особой осторожностью принимать водителям и именно они вызывают зависимость.

Как появляется зависимость от таких препаратов

Положительный эффект приема первых доз препарата с нейролептиком через некоторое время заканчивается. Минимальная доза действовать перестает и приходится ее увеличивать. И так может продолжаться долго.

Еще один вариант зависимости проявляется при отмене препарата. Пациенту становится хуже, и он снова начинает принимать лекарство самостоятельно. А от такого бесконтрольного приема могут пострадать печень, почки, нервная система.

Стимулирующие нервную систему и успокаивающие препараты категорически противопоказаны беременным и детям до трех лет.

Важно! Только врач-специалист может назначить курс лечения такими препаратами, подобрать дозировку и определить срок их приема (обычно не более 2-4 недель).

Отмену препарата также делает врач и прекращать принимать такие лекарства нужно под строгим наблюдением специалиста. Самостоятельно употреблять такие лекарства очень опасно.

Напомним, ранее мы писали о том, какие популярные лекарства стоит отправить в мусор.

А также рассказывали о том, что названы аналоги жизненно важных препаратов.

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