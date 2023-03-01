Усього 5 простих продуктів допомагають схуднути після 40 років: включіть їх до раціону обов'язково

Лляне насіння

Насіння льону є відмінним джерелом омега-3 жирних кислот і багате на клітковину. Щоденне вживання лляного насіння у кількості 30 г допоможуть знизити вагу, а ще наситить організм клітковиною, яка своєю чергою дає відчуття ситості та не знижує калорійності.

Ягоди

Після 40 років ягоди стають важливим компонентом раціону. Можна додати трохи свіжої малини, ожини, полуниці чи чорниці у вівсянку, йогурт чи смузі. Можна просто насипати ягоди в чашку та додати до них мед.

Фрукти містять величезний набір поживних речовин і при цьому, за даними Medical News Today, вони сприяють зниженню ваги. У ягодах багато рідини, антиоксиданти, які допомагають боротися із запаленнями та фітохімічними речовинами. В одній чашці ожини міститься 9 г клітковини, а чашці малини - 9,8 г клітковини.

Авокадо

У цьому продукті величезна кількість клітковини та мінімальна кількість калорій. Звичка вживати авокадо допомагає включити у свій раціон більше овочів та фруктів, а також менше вживати продуктів із цукром.

У дослідженні Nutrition Journal вказується, що вживання половини авокадо під час обіду допомагає почуватися ситим протягом наступних 3-5 годин.

Горіхи та насіння

Регулярне вживання у помірних кількостях горіхів та насіння допомагає наситити організм клітковиною, білком та корисними жирами. Ці продукти відмінно підходять для легкого та здорового перекушування, яке допомагає схуднути.

Ці натуральні продукти насичені фітохімічними речовинами та поживними речовинами. У них також є мікронутрієнти та антиоксиданти, такі як церетиноїди, токофероли (вітамін Е), флавоноїди та ресвератрол.

Квашена капуста

У цій неймовірно корисній та смачній їжі містяться пробіотики та пребіотики. За даними WebMD, є безліч причин, з яких така капуста допомагає позбутися зайвої ваги. У квашеній капусті мало калорій, мало жиру та багато клітковини, яка сприяє відчуттю ситості протягом дня. А ще пробіотики цієї капусти допомагають понизити всмоктування жиру.

Ну і до того ж у квашеній капусті є основні поживні речовини: залізо, фолієва кислота, марганець, вітамін С, вітамін К1, мідь і калій.