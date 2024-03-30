Горю сльозами не допоможеш. Що таке токсичний оптимізм і як він проявляється

Що таке токсичний оптимізм

Попри розповсюджене твердження, що позитивне сприйняття допомагає у вирішенні складнощів та доланні перешкод, закликати когось під час переживання негараздів до такого бачення насправді не підтримка, а радше навпаки.

Тож токсичний оптимізм, який насправді, має вкрай мало спільного з оптимізмом - це нав'язування позитиву як відповідь на будь-які емоції, ситуації чи проблеми. Крім того, ми можемо проявляти його не тільки до когось, а й до самих себе.

Як виявляється токсичний позитив

Знецінювання почуттів: "То ще нічого, а ось у когось..."

Заборона болю, смутку, слабкості: "Горю сльозами не допоможеш, посміхайся!"

Викликання почуття провини: "Я нию, наче маленька дитина, а буває ще гірше."

Відмова покращувати ситуацію через можливість погіршення ситуації: "Та все й так непогано!"

Підміна реальних обставин ілюзією: "Думай про хороше, і все буде добре!"

Таким чином, токсичний оптимізм ігнорує емоції людини та проблеми, які іноді неможливо вирішити швидко, знецінюючи почуття та шлях, який людині доводиться проходити.

Крім того, токсичний оптимізм може свідчити про певні шкідливі, в першу чергу для порадника, погляди. Можливо, в деяких випадках конкретну персону такі слова дійсно можуть змотивувати на корисні дії, та зазвичай це лише перенесення отруйних переконань.

Спочатку порадник не дозволяє собі прожити певні емоції, вимагає від себе бути непохитним та наполегливим у розв'язанні будь-яких питань, часом закриваючи очі на перешкоди та навіть ігноруючи проблеми зі здоров’ям - а потім, через токсичний позитив зобов'язує іншу людину розділити ці погляди.

Чим токсичний позитив відрізняється від здорового

Здоровий оптимізм насправді не сприймає все життєствердно - він емпатійний, та бере до уваги реальні обставини та умови, контекст і стан людини.

Важливо надавати саме ту підтримку, яка потрібна людині (фото: Freepik)

Принцип здорового оптимістичного сприйняття - насамперед вислухати та розділити негативні емоції від переживань. Оптимізм не має переконувати в тому, що все неодмінно буде добре, він підлаштовується під реальність - тобто, ми не можемо чітко передбачити райдужне майбутнє, але наші дії можуть ефективно покращити ситуацію.

Варто пам'ятати, що абсолютно нормально мати негативні емоції, так само як позитивні - і їхнє прийняття важливе для психічного здоров'я. А також не забувати про те, що досвід людей, як і обставини, можуть відрізнятися.

Те, що не засмучує одну людину, може прикро вразити іншу - через різницю темпераменту, можливості, стан. Не варто порівнювати проблеми, краще вислухати людину і запитати, яка підтримка і допомога їй потрібна.