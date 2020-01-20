Ускоряет старение в разы: врачи назвали опасный каждодневный продукт

Врачи предупредили о негативных последствиях употребления одного из самых популярных продуктов, который многие украинцы принимают в пищу каждый день. О каком продукте идет речь, и как уменьшить его влияние на организм - в материале Styler.

Так, согласно исследованиям ученых американского Университета Бригама Янга, жирное молоко может стать причиной быстрого старения. При этом сам напиток, безусловно, является полезным, но важно учитывать его состав.

"Пить молоко - это не плохо, но вы должны учитывать, какой тип молока употребляете", - говорит профессор Ларри Такер.

По данным медиков, жирность молока влияет на скорость биологического старения человеческого организма.

Ученые провели исследование, в котором приняло участие 5634 взрослых разного возраста. Исследователи определили взаимосвязь между длиной теломеров, частотой употребления молока и количеством молочного жира.

Для справки: теломеры - это окончания хромосом человека, которые действуют, как биологические часы и каждый раз, когда они делятся - сокращаются. Таким образом, чем старше становится человек, тем короче его теломеры.

Результаты исследования показали, что на каждый процент дополнительного молочного жира теломеры сокращаются на 69 базовых пар, что приводит к ускоренному биологическому старению на четыре года.

А люди, потреблявшие во время исследования цельное молоко, сократили свои теломеры на целых 145 базовых пар.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что люди, потребляющие 1% молоко, стареют медленнее, чем те, кто пьет молоко с жирностью более 2% и цельное молоко.