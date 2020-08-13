Ускоряем метаболизм и сжигаем калории: топ-5 продуктов, которые помогут похудеть

Эксперты назвали топ-5 продуктов, которые помогут похудеть (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты назвали продукты, которые помогут быстро сбросить лишний вес и сжечь калории

Специалисты утверждают, что ключ к поддержанию стройной фигуры и похудению – это хороший метаболизм, который помогает сжигать калории.

Немецкие ученые назвали топ продуктов, которые будут действовать на организм в качестве природного ускорителя обмена веществ. Об этом пишет издание Clutch.

Морская растительность. Такие продукты благотворно влияют на работу щитовидной железы и стимулируют работу метаболизма. Если щитовидка работает не очень активно, то она синтезирует недостаточное количество гормонов, а это ведет к набору веса.

Черника. Это ягода способна восстановить баланс сахара в крови, что позволяет обменным процессам осуществляться интенсивнее. Кроме того, черника уменьшает воспаления, снижает риск развития онкологических заболеваний, проблем с сердцем, понижает высокий уровень холестерина, весьма полезна при диабете.

Продукты с белком. Протеины – это самые лучшие ускорители метаболизма. Много белка содержится в рыбе, говядине, птице, бобовых, киноа и горохе.

Какао. В этом продукте содержится огромное количество минералов и витаминов, в том числе магний, который стимулирует метаболизм и помогает бороться с ожирением. Кроме того, какао без добавок помогает снизить риск развития сахарного диабета.

Ананас. В составе этого фрукта есть ферменты, которые значительно ускоряют процесс пищеварения и помогают снижать вес.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики дали советы о том, как избежать преждевременного старения.

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