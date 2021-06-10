Усик шокировал своим поведением Укрзализныцю: "берегите нервы машинистов"

"Александр, среди железнодорожников тоже много ваших фанов, но правила важно соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов!" - говорится в сообщении.

Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)

В компании также призвали спортсмена больше не нарушать правила и быть примером для своих поклонников. Кроме того, ему пожелали успешной подготовки к бою с британцем Энтони Джошуа, который должен состояться в сентябре.

"И пусть кулаки будут такими же прочными, как рельсы Укрзализныци", - добавили в компании.

Пользователи сети прокомментировали пост Укрзализныци.