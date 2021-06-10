Усик шокировал своим поведением Укрзализныцю: "берегите нервы машинистов"
Александр Усик взволновал своим поведением Укрзализныцю. Дело в том, что известный украинский боксер забыл о правилах поведения на железной дороге и сел на рельсы ради оригинальной фотографии, которую выложил в соцсетях.
Об этом Укрзализныця написала на своей странице в Facebook.
"Александр, среди железнодорожников тоже много ваших фанов, но правила важно соблюдать. Берегите себя и нервы машинистов!" - говорится в сообщении.
Александр Усик (фото: instagram.com/usykaa)
В компании также призвали спортсмена больше не нарушать правила и быть примером для своих поклонников. Кроме того, ему пожелали успешной подготовки к бою с британцем Энтони Джошуа, который должен состояться в сентябре.
"И пусть кулаки будут такими же прочными, как рельсы Укрзализныци", - добавили в компании.
Пользователи сети прокомментировали пост Укрзализныци.
- У него хорошая реакция, уклонится от тепловоза если что;
- Хулиган;
- А почему еще не оштрафован?
- Видно, что Укрзализныци более нечем заняться;
- Дай Бог, чтобы рельсы УЗ были такими же крепкими, как кулак Александра Усика!
- Странное фото, плохой пример мальчишкам;
- Если б не вы, никто бы и не обратил внимания.
Напомним, Усик грозно обратился к промоутеру Джошуа: "хочу больше денег"
Мы также писали о том, что Усик попал в курьезную ситуацию во время рыбалки.