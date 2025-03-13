Усик пригадав останню розмову з батьком, смерть якого стала для нього великим ударом

Батька Олександра Усика також звали Олександром. Спортсмен згадав останню розмову з ним. Це було у 2012 році, коли Усик виграв на Олімпійських іграх у Лондоні. На жаль, батько помер до того, як спортсмен встиг приїхати та показати йому медаль.

"Коли я виграв Олімпійські ігри, це була остання розмова з батьком. Він сказав: "Санич, люблю тебе". Це була остання розмова, в якій я почув це неймовірне слово", - зазначив Олександр Усик.

На запитання Дьоміна, що він відчув у той момент, спортсмен відповів: "Радість".

"Ну сказав "люблю" батько, який ніколи цього не говорив. Він виховував мене, він давав мені найкраще, і взуття, і одяг", - підкреслив боксер.

Він зазначив, що батько завжди виявляв свою любов за допомогою вчинків. Серед найяскравіших спогадів Усика, коли батько привіз взимку полуницю.

Батько знаменитого боксера помер понад 10 років тому. Усик часто буває на могилі, залишає квіти та цигарки, які він любив. Спортсмен розповідає про своїх дітей, а після переможного бою над Тайсоном Ф'юрі він привіз на цвинтар усі свої пояси та кубки.

На відео цей момент можна подивитися з 52:00.

Нагадаємо, Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу The Ring (2024 - н.в.). Національна легенда України (2024).

У професійному боксі чинний чемпіон світу за версіями WBC (2024 - н.ст.), WBA (2021 - н.ст.), WBO (2021 - н.ст.), IBO (2021 - н.ст.) і The Ring (2022 - н.ст.) у важкій вазі. Абсолютний чемпіон світу в першій важкій (2018-2019) і у важкій вазі (2024).

Після першого переможного бою з Тайсоном Ф'юрі в травні 2024 року Усик звернувся до покійного батька зі словами: "Батьку, ти чуєш мене? Ми це зробили!".

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