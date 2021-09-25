Усик - Джошуа: эксперты и букмекеры не сошлись в прогнозах. Где и когда смотреть исторический бой

Бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа сразу за несколько чемпионских поясов в супертяжелом весе - WBA, WBO, IBF и IBO - состоится в Лондоне на футбольном стадионе "Тоттенхэма" в субботу, 25 сентября. Этот поединок уже называют историческим.

Как букмекеры и эксперты оценивают шансы украинского боксера одержать на ринге победу над британским соперником - читайте в материале ниже.

Ставки букмекеров на бой Усик - Джошуа

По мнению аналитиков, 31-летний Джошуа сможет сохранить свои чемпионские пояса по итогам встречи с 34-летним непобежденным украинцем, абсолютным чемпионом мира Усиком.

Так, на победу британца в букмекерской компании Parimatch принимают ставки с коэффициентом 1.55.

А вот викторию Александра оценивают с коэффициентом 2.90.

На ничейный итог поединка указывается коэффициент 21.00 (что не удивительно, ведь в боксе крайне редко на ринге признают ничейный результат).

Прогноз букмекеров на бой Усик - Джошуа (фото: скрин parimatch.com)

Что касается продолжительности боя, то одинаковый и самый низкий коэффициент 11.00 указывается на то, что поединок продлится 7,8 или 9 раундов.

Прогноз на бой Усик - Джошуа от экспертов

Иного мнения об исходе боя придерживается опытный комментатор MEGOGO Владимир Кобельков. В комментарии Styler он отмечает, что прогнозировать этот поединок действительно тяжело, ведь на ринге встретятся абсолютно равные соперники. При этом эксперт указывает на серьезность и "фундаментальность" той подготовки к бою, который проделал Усик со своей опытной командой.

По мнению комментатора, первые 6 раундов Александр попытается измотать Джошуа, и ближе к 8-9-му продемонстрирует свои тяжелые удары.

"Думаю, бой пройдет всю дистанцию, возможно, с нокдаунами. И надеюсь на победу Александра Усика в 12-раундах", - дал прогноз Кобельков.

На успех украинца рассчитывает и нардеп, вице-президент ФБУ Андрей Стрихарский. Он отметил в интервью, что знаменитый тренер Анатолий Ломаченко, отец легендарного Ломы и его наставник, будет в углу Усика, что позволит нашему боксеру "показать не 100, а 101 процент своих умений и возможностей именно тогда, когда нужно".

Энтони Джошуа и Александр Усик (фото: Getty Images)

Когда и где смотреть бой Усика с Джошуа украинцам

Ни один украинский телеканал не покажет этот поединок в прямом эфире. Бой можно будет посмотреть на платформе MEGOGO (по популярному формату Pay-per-view, то есть плата за просмотр), а также с помощью стриминг-сервиса DAZN.

Боксеры выйдут на ринг не ранее 23:45 по киевскому времени.

Согласно требованиям организаторов боя, просмотр боя Усик - Джошуа на MEGOGO без подписки будет стоить 49 гривен. При наличии подписки "Максимальная" или "Спорт" - 29 гривен. Для всех желающих, у которых нет подписки - 49 грн накануне события, в день боя - 99 грн (скидка на предзаказ не будет действовать с устройств на базе iOS и Android).

Что касается сервиса DAZN, то стоимость месячной подписки составит 55 гривен.