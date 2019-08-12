Вы все такие ущербные: молодая возлюбленная Павлика сделала смелое заявление

Екатерина Репяхова, молодая возлюбленная украинского музыканта Виктора Павлика, и по совместительству его концертный директор, дала неожиданный отпор хейтерам, которые набросились на нее после того, как фото пары появилось на обложке популярного журнала. Свой гневный ответ Репяхова опубликовала в Instagram.

Девушка назвала тех, кто критикует ее и Виктора Павлика – ущербными и несчастными и отметила, что Виктор Павлик сознательно пошел на изменения в своей жизни.

Фото: instagram.com/repyahovakate

"Невозможно быть с человеком 4 года и не любить его, ну по крайней мере с Виктором Франковичем -это точно! Близкие знают насколько он специфический человек. И не стоит считать ВФ идиотом, который вдруг изменил свою жизнь на 180 градусов, ради девочки, которая с ним ради обложки или денег", - написала она и добавила, что у любви нет никаких условностей.

Фото: instagram.com/repyahovakate

"А вообще не судите и не оценивайте - не зная ничего. Вы все такие ущербные и несчастные со стороны. Вы, наверное, никогда не любили. Нет у любви возраста, нет статусов, нет никаких условностей. Я мечтаю вернуть то время, когда не было всех этих злых языков!" – считает Репяхова.

Фото: instagram.com/repyahovakate

Виктор Павлик в комментариях поддержал свою возлюбленную и написал, что ему в личные сообщения также пишут гадости.

"А что мне выписывают, если бы вы видели. И в комментах, и в личку. А Юра Журавель, с которым мы знакомы 100 лет, и были коллегами, тот вообще написал, что мы дебилы. Что мы рекламируем пророссийский журнал, хотя владельцем "Отдохни" является Бурда, Германия. Цирк, короче", - добавил музыкант.

Скриншот комментариев (instagram.com/repyahovakate)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что юная девушка Виктора Павлика рассказала об их "свадьбе".

А также рассказывали о том, что Виктор Павлик рассказал о реакции бывшей жены на его новый роман.