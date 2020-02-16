Ущербная дура: Остапчук жестко разругался с фанатками

Владимир Остапчук нарвался на критику в сети из-за скандальной истории о своем разводе с Еленой Войченко - женщина упрекает бывшего супруга в изменах и безответственном отношении к их детям.

Ситуация вокруг телеведущего, участника последнего сезона "Танцев со звездами" в последнее время стала предметом горячих обсуждений и споров, в том числе и в профиле шоумена в Instagram.

Так, под крайней публикацией милого фото Остапчука с детьми подписчики подняли тему разрушенного брака из-за якобы интрижек знаменитости, и некоторые оценки были довольно категоричны.

Сам же "объект критики" не стал медлить с ответом на нелестные высказывания в свой адрес, и не стеснялся в выражениях, даже в разговоре с женщинами. В итоге в комментариях под постом развязалась нешуточная ссора - с бранью и оскорблениями.

Одну из подписчиц Остапчук назвал "закомплексованной ущербной дурой", которая "лезет в чужую жизнь" и "принимает на себя роль прокурора". Телеведущий посоветовал девушке Светлане Мазепе "сидеть дома и держать свое мнение при себе", и также добавил, что она вообще должна поблагодарить его за то, что уделил драгоценные 20 секунд на ответ.

Владимир Остапчук поругался в сети с фолловерами (Фото: скрин комментариев instagram.com/vova_ostapchuk)

Такие резкие слова прозвучали после того, как подписчица назвала Остапчука "человеком-г**ном", посулив тому одиночество в старости из-за нынешних поступков.

Остапчук устроил грубые разборки в сети (Фото: скрин комментариев instagram.com/vova_ostapchuk)

Грубая "ответка" Остапчука возмутила и других его фолловеров, и шоумен решил объясниться и с ними, призывая отписаться от его профиля в сети.

Остапчук поругался в сети с "хейтерами" (Фото: скрин комментариев instagram.com/vova_ostapchuk)

Кстати, ранее Остапчук рассказывал, что все негативные высказывания разгневанных подписчиков в свой адрес трактует как желание сделать его лучше и закалить. Так, телеведущий в одном из своих постов благодарил "хейтеров".