Усе почалося з болю у вусі: у Львові в хлопчика виявили серйозну інфекцію

Як виявили інфекцію

Усі почалося з болю у вусі. Місцевий лікар поставив діагноз отит і призначив лікування.

За словами медиків, за кілька днів у Дмитра почало боліти друге вухо і одночасно голова. Наступного дня в дитини підвищилася температура і почалося блювання.

Батьки негайно викликали швидку. З місцевої лікарні хлопчика направили в інфекційну лікарню Львова з підозрою на менінгіт.

Львівські лікарі оглянули дитину і скерували на КТ, де виявили ознаки руйнування отитом скроневої кістки, що призвело до розповсюдження бактеріальної інфекції з вуха в мозкову оболонку.

Тоді медики ухвалили рішення оперувати дитину.

Додамо, що менінгіт - це запалення захисних оболонок головного або спинного мозку людини. Бактеріальна або вірусна інфекція, що потрапляє до спинномозкової рідини (ліквору), яка циркулює у порожнинах головного та спинного мозку, та зазвичай викликає запальний процес.

Однак причинами менінгіту можуть стати і певні травми, вживання деяких лікарських препаратів, а також інші види інфекцій.

Деталі операції

Керівник Клініки хірургії голови та шиї Федір Юрочко розповів, що хлопчику почистили гнійне вогнище інфекції. На щастя, операція пройшла вдало, дитина себе добре почуває.

Мама хлопчика Людмила розповіла, що зараз на зв'язку з лікарями 24\7. Також вона зазначила, що до і після операції лікарі дуже дбайливо ставилися до дитини.

9-річний Дмитро (фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV)