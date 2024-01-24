Усе про монетизацію в TikTok: як заробити та вивести гроші

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За що платять в ТікТоці

Створена у 2017 році соціальна мережа TikTok нині має надшвидкий приріст аудиторії і є чи найпопулярнішою серед багатьох користувачів.

Вона може бути корисним інструментом для заробітку, розкрутки бізнесу чи особистого бренду, адже алгоритми соцмережі пропонують дітям і дорослим підібраний відповідно до їхніх інтересів потік відео.

Заробляти у TikTok можна в різний спосіб.

Заснувавши власний "бізнес" зі створення актуальних роликів і долучившись до програми Creator Fund. Йдеться про те, що кожен блогер з власним унікальним контентом може отримувати заробіток безпосередньо від TikTok. Для цього потрібно:

бути не молодшим за 18 років

мати понад 10 тис. реальних підписників

зібрати впродовж останніх 30 днів щонайменше 100 тис. переглядів відео

Варто зазначити, що наразі українські блогери не можуть взяти участь у цій програмі, проте згодом TikTok планує розширювати охоплення Creator Fund.

Створивши акаунт для розкрутки чи просування вже існуючої компанії.

Це дозволяє популяризувати бренд серед користувачів соцмереж і зацікавити більшу кількість людей у своїх продуктах чи послугах.

Монетизуючи прямі ефіри (отримуючи донати та подарунки).

Прямі ефіри у TikTok доступні для будь-якого користувача, що досяг певної кількості підписників. При цьому глядачі можуть "платити" блогеру за роботу - робити донати або дарувати спеціальні віртуальні подарунки, що "перетворюються" на діаманти.

Вони накопичуються на балансі LIVE Gifts і можуть бути переведені в грошовий еквівалент (або інші віртуальні подарунки). За кожні 200 діамантів можна отримати близько одного долара (вивівши їх на свій платіжний рахунок).

Варто зазначити, що найпопулярніші ефіри можуть здобути діаманти від самого TikTok.

Розміщуючи рекламу продуктів чи послуг в межах своїх матеріалів.

Рекламуючи ту чи іншу компанію, продукцію чи пісні, блогери можуть отримувати прибуток безпосередньо від бренду чи автора.

Для того, щоб користувачі могли співпрацювати легально та офіційно, на платформі було створено спеціальний Creator Marketplace.

Аби заробити гроші на продуктах і послугах, потрібно зареєструватися у соціальній мережі, перейти у налаштуваннях профілю на обліковий запис Creator й натиснути TikTok Creator Marketplace. Тут можна керувати акаунтом - редагувати профіль або ж встановлювати ставки для спонсорських відео.

Після того, як бренди отримують доступ до статистики блогера, вони можуть почати пропонувати йому співпрацю (тоді як сам автор контенту обирати компанії чи осіб для співпраці не може).

Заробляти в ТікТок може кожен (фото: unsplash.com)

Заробіток на інтеграціях і рекламі залежить від кількості підписників:

за понад 100 000 підписників можна заробити від 100 до 200 доларів

від 200 000 до мільйона підписників можуть принести блогеру 250-500 доларів

понад мільйон підписників - від тисячі доларів і більше

Ставши контент-креатором для TikTok. Цим людям (або командам людей) бренди чи компанії платять за створення унікального контенту для своїх сторінок у соцмережі - креативної реклами, розважальних відео і т.ін.

Рівень заробітку при цьому залежить від особистих домовленостей між замовником та виконавцем (виконавцями).

Як вивести гроші з ТікТок в Україні

Для того, щоб вивести реальні гроші з акаунта в TikTok (облікового запису блогера), найпростіше скористатися міжнародною платіжною системою PayPal.

Нічого додатково завантажувати чи підключати не потрібно. Достатньо додати свої платіжні дані й дотримуватися правильного алгоритму виведення коштів.

Мінімальна сума виведення з TikTok - 10 доларів.

Варто зазначити, що кожний обліковий запис можна прив'язати до максимум шістьох методів виведення коштів. При цьому не можна додати:

понад п'ять акаунтів PayPal

понад три банківські рахунки

Отже, за потреби способи виведення коштів доведеться поєднувати.

Якщо блогер бере участь у кількох різних програмах монетизації, прибутки будуть розсортовані по різних "розділах" балансу (наприклад, окремий прибуток можна вивести з програми Creator Fund або LIVE Gifts).

Монетизація TikTok в Україні дещо складніша, оскільки Creator Fund поки що недоступний. Для того, щоб підключити монетизацію, необхідно:

перейти на платформу або у застосунок TikTok

натиснути на "Профіль" (у правому нижньому куті)

знайти "Параметри та конфіденційність" (у верхньому лівому куті)

обрати "Баланс"

переглянути кількість своїх монет і "купити" їх

переглянути всі свої прибутки чи винагороди, і монетизувати їх

Оновити, змінити або додати спосіб виведення грошей з подарунків можна також у "Балансі". Для цього потрібно знайти та натиснути на "LIVE Gifts", після чого натиснути "Withdraw" (тут можна буде додати чи оновити спосіб оплати):

натиснути на кнопку "Дохід від подарунків"

натиснути "Вивести"

обрати "Вивести всі кошти"

обрати спосіб виведення - за допомогою PayPal

Зазначимо, що з міркувань безпеки процес виведення коштів може тривати до 15 календарних днів (якщо гроші не прийшли після вказаного терміну, слід звернутися у підтримку).

Заробляти в ТікТок може кожен (фото: unsplash.com)