Уровень смертности выше: Голубовская назвала главную опасность нового штамма коронавируса

Она отметила, что уровень смертности от "британского" штамма коронавируса намного выше, по сравнению с теми штаммами, которые циркулировали ранее. Однако ученые пока не знают, с чем это связано.

"Только вчера обсуждали с коллегами, что, учитывая такое большое количество тяжелых больных, вероятно, британский вариант все-таки не только легче передается, но и более смертоносен. И вот подошло исследование, это подтверждающее – уровень смертности от варианта В.1.1.7. заметно выше, чем от других вариантов", - написала украинский инфекционист.

Она добавила, что риски умереть от "британского" штамма намного выше, но вот с чем именно это связано – пока неизвестно.

"Коэффициент риска летального исхода для варианта B.1.1.7 составил 1,64, по сравнению с ранее циркулирующими версиями вируса. Результаты этого исследования дополняют предыдущие доказательства связи инфекции с вариантом вируса B.1.1.7 и повышенным риском смерти от COVID-19. Точные механизмы, лежащие в основе высокой смертности от варианта B.1.1.7, все еще не ясны, но могут быть связаны с более высокими уровнями репликации вируса и более активным его распространением", - объяснила медик.