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Уровень антител низкий: Зеленский рассказал о самочувствии после вакцинации от коронавируса

Автор: Анна Шиканова

Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса во время рабочей поездки в Луганскую область. Свою вакцину президент получил на территории военного мобильного госпиталя вместе с военными врачами и защитниками Украины, которые выполняют боевые задания на передовой и проходят плановую вакцинацию.

Детали рассказали в сообщении на официальном сайте президента Украины.

Всем военнослужащим и президенту Украины перед вакцинацией провели осмотр – померили температуру, давление и сатурацию. Перед прививкой президент дал письменное согласие на получение вакцины. Владимира Зеленского предупредили, что может быть побочный эффект – повышение температуры.

"Это нормально, такое может быть после каждой вакцины", - отметил президент и добавил, что вакцинация от COVID-19 очень важна.

"Вакцинация важна. Я знаю, что такое COVID-19, так как я болел этой болезнью. Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то, что я переболел на COVID-19, у меня уровень антител очень низкий", - сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что вакцинация поможет побороть пандемию и вернуться к обычному способу жизни.

"Я считаю, что эта вакцина (Oxford/ AstraZeneca (Covishield) качественная, она одна из лучших в мире. Побороть COVID-19 только средствами защиты невозможно. Вакцинироваться придется. Я считаю, что вакцина – это реальный путь возвращения к нормальной жизни", - сказал президент.

Стоит отметить, что военные рассказали, что процесс вакцинации был безболезненным, и все после получения прививки чувствуют себя хорошо.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач дала разъяснение по поводу вакцинации от коронавируса для тех, кто уже переболел COVID-19.

А также рассказывали о том, что врач назвал основные противопоказания к вакцинации от коронавируса.

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Новости Украины вакцина от коронавирусаВакцинавакцинацияВладимир Зеленский
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