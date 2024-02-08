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Уролог розповів, чи можна використовувати слину замість лубриканту (відео)

Чи можна використовувати слину замість лубриканту (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Слина замість лубриканту під час пристрасті, певно, з таким багато хто стикався. Чоловіки часто думають, що нічого небезпечного в цьому немає, проте лікарі вважають інакше.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео уролога Бенедикта Гаврилишина в Instagram.

Чи можна використовувати слину замість лубриканту 

За словами Бенедикта використовувати слину замість лубриканту категорично не можна, оскільки через слину можуть передаватися такі бактерії як: 

  • генітальний герпес 
  • в слині може міститись збудник ВПЛ 
  • сифіліс
  • гонорея
  • трихомонади. 

Чи можна використовувати слину замість лубриканту (фото: Freepik)

До того ж за словами лікаря, бактеріальний склад слини дуже сильно відрізняється від бактеріального складу жіночої вагіни, що не є добре.

А харчові ферменти можуть порушувати флору жіночих статевих органів, карієс та кровоточивість ясен - можуть бути додатковим джерелом інфекції. 

Чи можна використовувати слину замість лубриканту (фото: Freepik)

Саме тому звичайний та оральний секс повинен відбуватися виключно з використанням захисту - презервативів або латексних серветок. А замість слини, навіть під час неймовірної пристрасті треба використовувати лубрикант і про це не можна забувати в жодному разі.

Лікар-уролог радить не ризикувати своїм здоров’ям і оберігатися від таких видів сексу, де використовується слина, інакше потім ви будете мати досить неприємні та серйозні проблеми зі здоров’ям. 

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