Уролог розповів, чи можна використовувати слину замість лубриканту (відео)

Чи можна використовувати слину замість лубриканту

За словами Бенедикта використовувати слину замість лубриканту категорично не можна, оскільки через слину можуть передаватися такі бактерії як:

генітальний герпес

в слині може міститись збудник ВПЛ

сифіліс

гонорея

трихомонади.

Чи можна використовувати слину замість лубриканту (фото: Freepik)

До того ж за словами лікаря, бактеріальний склад слини дуже сильно відрізняється від бактеріального складу жіночої вагіни, що не є добре.

А харчові ферменти можуть порушувати флору жіночих статевих органів, карієс та кровоточивість ясен - можуть бути додатковим джерелом інфекції.

Чи можна використовувати слину замість лубриканту (фото: Freepik)

Саме тому звичайний та оральний секс повинен відбуватися виключно з використанням захисту - презервативів або латексних серветок. А замість слини, навіть під час неймовірної пристрасті треба використовувати лубрикант і про це не можна забувати в жодному разі.

Лікар-уролог радить не ризикувати своїм здоров’ям і оберігатися від таких видів сексу, де використовується слина, інакше потім ви будете мати досить неприємні та серйозні проблеми зі здоров’ям.