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Уролог назвав звичку, яка викликає імпотенцію. Під загрозою кожен другий чоловік

Яка звичка викликає імпотенцію (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

На потенцію впливає дуже багато факторів. Але одним із ключових моментів, які призводять до її погіршення, є куріння. При цьому не важливо - палите ви звичайні сигарети, чи електронні.

Про це розповів уролог Бенедикт Гаврилишин на своїй сторінці в Instagram.

Як саме куріння викликає імпотенцію

"Річ у тім, що нікотин викликає спазм судин. Також речовини, що входять до складу цигарок, сприяють утворенню холестеринових бляшок. Закупорка судин не дозволяє статевому члену повноцінно наповнитись кров'ю. А порушений кровообіг сприяє розвитку застою крові в органах малого таза, що сприяє виникненню запального процесу в простаті", - пояснив лікар.

При цьому уролог наголошує, що таку ж дію на потенцію має й вейпінг - тоді також порушується кровотік у судинах й поживні речовини не надходять у статевий член.

"Як наслідок виникають проблеми з потенцією. Крім того, знижується якість сперми. Чоловічі статеві клітини пошкоджуються, стають менш рухливими. І як результат, вейпінг може призвести до безпліддя. Дослідження говорять про те, що у курців електронних сигарет імпотенція зустрічається у 2,4 раза частіше, ніж у тих, хто не має цієї шкідливої звички", - наголошує  Гаврилишин.

 

Куріння також сприяє розвитку раку сечового міхура

Також лікар зазначив, що куріння збільшує ризики розвитку раку сечового міхура. 

"Під час куріння отруйні речовини з тютюнового диму потрапляють до сечового міхура. Вони можуть пошкодити ДНК в стінці сечового міхура і таким чином почнеться неконтрольований ріст ракових клітин", - каже уролог.

А регулярне надходження шкідливих речовин до сечового міхура сприяє розвитку раку. 

"Пам'ятайте, що ваше здоров'я у ваших руках. Тому кидайте паління і дбайте про стан сечового міхура", - закликає Гаврилишин.

Раніше ми розповідали про те, як повернути тестостерон і чоловічу силу.

Читайте також про те, до якого ще одного страшного наслідку призводить куріння.

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