Ці зірки побороли рак простати і досі радують нас талантом. Що вони радять чоловікам

Роберт де Ніро

Зірка стрічок "Гра в хованки", "Джокер", "Богемна рапсодія", "Комедіант" та багатьох інших Роберт де Ніро у віці 60 років дізнався, що має рак простати.

Хвороба була діагностована на ранній стадії, тому лікарі дали 100% на одужання. Практично одразу після завершення лікування актор повернувся до зйомок у фільмі “Гра в хованки”, де він мав головну роль.

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Бен Стіллер

У Стіллера рак простати діагностували, коли йому було 48 років - у 2014 році. Сам актор про цей період може сказати багато.

Але він зазначив, що реально щасливчик. Головним цвяхом його лікування була операція. І вона пройшла суперуспішно. А складати тести й ходити до лікаря на прийом - це неймовірно важлива річ. Проте це особисте рішення кожного чоловіка.

Бена можна побачити у таких фільмах як: "Поки ми молоді", "Ніч у музеї", "Зразковий самець" та в інших.

А от у стрічці "Знайомство з Факерами 2", він зіграв разом з Робертом де Ніро, що є досить доленосним та цікавим збігом.

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Род Стюарт

Композитор, вокаліст, продюсер і автор пісень дізнався про свій діагноз у 2016 році під час медичного дослідження. І свою онкологію він поборов успішно. На той момент чоловікові було 71.

І після своєї боротьби Род радить кожному чоловікові відвідувати лікарів та проходити обстеження.

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Що відомо про рак простати

У матеріалі про найпоширенішу хворобу серед чоловіків, ми розповідали, як діагностувати рак простати і що це таке. Проте, бути більш обізнаними у питаннях здоров’я зайвим не буде.

Тому нагадаємо, що цей вид раку розвивається повільно та безсимптомно на перших етапах. Тобто ви навіть можете не підозрювати про активний розвиток ракових клітин у своєму організмі.

Бенедикт радить проходити обстеження та нести повну відповідальність за своє здоров’я та здоров’я оточуючих вас людей. Це важливо, адже недбале ставлення до свого організму, може коштувати вам життя.